Inaugurazione - Le location di Terrazza Bonsai

L'evento firmato Terrazza Bonsai alla scoperta delle nuove Location Esclusive.

Le location sono situate nel cuore di Genova all’interno di un fascinoso Palazzo dei Rolli, in Salita Santa Caterina a due Passi da Via XX Settembre.



Terrazza Bonsai: Una location dal cuore Genovese, un luogo dove ammirare i tetti di Genova e dove soffia sempre aria di mare. L’ambiente predominante è proprio la Terrazza, sita al Piano Attico, ampio e luminoso, con ambienti ideali per ospitare avvenimenti ed eventi.



Le Colonne di Terrazza Bonsai: Dal sapore elegante e antico, uno Storico Salone Nobile costituito da elementi architettonici che donano eleganza e raffinatezza alla location insieme al palco naturale e alla fontana, dettagli perfetti per una scenografia e un’accoglienza in grado di impressionare.