Inaugurazione dell'anello escursoinistico di Nozarego con le statue degli animali del bosco

Sarà inaugurato il 27 maggio 2021 il nuovo anello escursionistico di Nozarego. Nato da un’idea dell’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, il tracciato nasce dal recupero, ripristino e valorizzazione di una serie di sentieri esistenti del Parco di Portofino che formano un circuito di circa 4 chilometri con arrivo e partenza al Santuario di Nostra Signora del Carmine di Nozarego (il tracciato è interamente in territorio comunale sammargheritese).

Perché il 27 maggio? Lo spiega il Sindaco di Santa Margherita Ligure e Commissario dell’Ente Parco di Portofino: «È la data in cui il monte di Portofino è diventato ambasciatore Unicef e proprio con l’Unicef e per i bambini è stato pensato questo anello. Lungo il tracciato si possono trovare aree attrezzate per godersi la nostra bellezza, per fare delle lezioni o spettacoli all’aria aperta e sono state collocate 14 statue di legno raffiguranti gli animali del bosco da scoprire e individuare durante il tragitto».

Dichiara l’Assessore all'Istruzione Beatrice Tassara: «Quest’anno ricorre il 30ennale della promulgazione da parte dell’Italia della Convenzione sui diritti dell’infanzia. E vorremmo che fosse una giornata in cui simbolicamente, e materialmente se la situazione ce lo permetterà, uscire dai luoghi chiusi e liberare il corpo oltre la mente dei nostri bambini e ragazzi, costretti a restrizioni e didattiche a distanza. Il mio pensiero va a loro e al tempo che questa pandemia ha loro “rubato”».

I lavori, 220 mila euro finanziati da Regione Liguria con fondi PSR - hanno interessato interventi di architettura geologica, forestale e paesaggistica. Sono stati realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica tra consolidamenti, ripristini, restauri e adeguamenti ambientali dell’esistente. Ieri sono state installate le prime tre statute in legno, la civetta, il gufo e la capra.