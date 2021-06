Inaugurazione del Sentiero dell’Imperatore che unisce Rapallo a San Michele di Pagana

Lions Club Rapallo Host promuove il ripristino e l’adozione del "Sentiero dell’Imperatore". L’iniziativa si svolgerà venerdì 11 giugno ore 10,30 al "Ponte di Annibale".

Il sentiero che collega Rapallo a San Michele di Pagana, attraverso la Cappella di San Nicola, è stato scelto come progetto pilota perchè è uno dei più rappresentativi del nostro territorio, per la molteplice presenza di elementi storici, per l’indubbio valore paesistico, e per la facilità di percorrenza. Siamo in una fase di particolare attenzione ai progetti votati all’Ambiente, dice il presidente Nicola Costa, infatti dopo la messa a dimora degli alberi al Parco delle Fontanine, sempre su idea del nostro socio Marco Fenelli e con la collaborazione di Alessandra Rotta , abbiamo recuperato questo itinerario quasi sconosciuto. Sarà inaugurato venerdì mattina alle 10,30 presso il Ponte di Annibale: chi vorrà partecipare al percorso guidato da Marco Fenelli, potrà percorrerlo con il dovuto distanziamento, e a San Michele di Pagana verrà offerto un gelato a tutti. Lungo il tracciato, contrassegnato da grandi pannelli illustrativi, verranno raccontate testimonianze storiche, così come l’origine del nome, legato al viaggio dell’Imperatore Massimiliano I cinque secoli fa.

Sempre al Ponte di Annibale il Lions Club Rapallo Host, assieme ai 9.320 Lions club in Europa, festeggerà la prima giornata dedicata alla Fondazione Lion. Dal 1968, spiega Giancarlo Tanfani Officer Distrettuale LCIF, la Lions Clubs International Foundation (LCIF) è il “braccio” umanitario del nostro sodalizio, con campagne a favore della vista, morbillo, ambiente, ma non solo. Con il sostegno alle iniziative dei Club, offre la possibilità ai Lions di essere utile a milioni di persone, con obiettivi di rilievo che non si potrebbero raggiungere da soli.