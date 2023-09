Aprono ufficialmente gli OSA Orti Sperimentali all'Arena di Albaro

La Rete Arena Albaro costituita da Helpcode, ONG genovese attiva a livello internazionale con alle spalle 35 anni di progetti a sostegno di bambine e bambini e delle loro comunità, insieme al partner tecnologico FOS, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, invita i cittadini all’inaugurazione di OSA, i primi orti sperimentali della città di Genova, sabato 23 settembre a partire dalle ore 10.

OSA, collocato all’interno degli spazi del noto impianto cittadino Stadio del nuoto di Albaro, vuole contribuire alla tutela dell’ambiente dotando la città di un polo tecnologicamente innovativo per la diffusione della cultura della sostenibilità. Qui, nel plesso dell’Arena di Albaro, a fianco agli orti sperimentali dove osservare forme di coltivazione come aeroponica, coltivazione verticale e produzione di microgreen, saranno disponibili alcune strumentazioni IoT. Il Microcosmo, primo simulatore di campo hi-tech italiano per la coltivazione di piante al chiuso e in ambienti estremi, e EyeTrap, un sistema di trappole feromoniche e cromotropiche per il monitoraggio degli insetti dannosi per l’agricoltura.

“Il nostro impegno nel settore Agritech è iniziato proprio a Genova 10 anni fa. Grazie al Comune di Genova per aver creduto nel format OSA che coniuga ricerca, agricoltura, education e impegno sociale in un unico hub sulla sostenibilità. Ci auguriamo che il progetto OSA arrivi presto in numerose altre città per stimolare e coinvolgere più persone possibili”, commenta Enrico Botte, Amministratore Delegato di FOS S.p.A.

OSA, inoltre, ha già ospitato una serie di laboratori dedicati ai bambini della scuola primaria e dei centri estivi, per avvicinarli in maniera concreta al mondo della sostenibilità grazie a esperienze a contatto con la natura. “Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di uno spazio così prezioso per la nostra città, che possa dare voce ai molteplici aspetti della sostenibilità, elemento imprescindibile per affrontare le sfide sociali e ambientali che attendono noi e le nuove generazioni. Come Helpcode vogliamo, anche attraverso OSA, fare la nostra parte nell’educare i cittadini di oggi e di domani, per diventare insieme custodi attivi del nostro pianeta”, commenta Matteo Cavalleroni, Segretario Generale di Helpcode.

La giornata sarà così strutturata:

Dalle ore 10: si racconteranno gli aspetti di didattici e le tecnologie IoT presenti all'interno di OSA in un momento di confronto tra istituzioni, rappresentanti di Helpcode e rappresentanti di Gruppo FOS.

Dalle ore 11: gli adulti saranno accompagnati in un breve tour guidato dei nuovi spazi, mentre i bambini saranno coinvolti in due percorsi laboratoriali condotti da professionisti educatori.

Per informazioni e iscrizioni ai tour o ai laboratori: info@ortisperimentali.it.