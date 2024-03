"In vacanza con la zia Colomba" il nuovo giallo di Renzo Bistolfi

Vi aspettiamo in Biblioteca martedì 26 marzo ore 16.30, per la presentazione del libro “In vacanza con la zia Colomba” dello scrittore Renzo Bistolfi, nato a Genova dove è tornato a vivere stabilmente dopo aver vissuto a lungo a Milano per lavoro. Appassionato di teatro, l’autore ha cominciato a scrivere e pubblicare le storie che lo hanno sempre appassionato dal 2007, unendo benissimo giallo e ambientazione storica, dato che gli avvenimenti si svolgono tutti negli anni 50 a Genova Sestri Ponente. Nei suoi romanzi il giallo entra a poco a poco nella vita dei suoi personaggi, gente comune che vive una quotidianità senza scosse e procede con un crescendo di colpi di scena che alla fine si concentrano, sfociando in una fine che non ti aspetti.

Nel libro “In vacanza con la zia Colomba”, Andrea Pedemonte, orfano a causa di un terribile incidente, erede di un cospicuo patrimonio ma minorenne, viene affidato ad un’anziana parente la “lalla Cumba” come diceva suo padre con un sorrisetto ironico e divertito. Benestante, due volte vedova, dedita al divertimento, al gin e al poker sembra quasi che sia lei ad aver bisogno di un tutore che contenga le sue spese e la sua indole festaiola. Andrea è appena arrivato che un altro viaggio sta per iniziare: zia Colomba ha organizzato una vacanza in Costa Azzurra per loro due soli. Una delle innocenti stravaganze della zia, oppure è l’eredità di Andrea, così appetibile, che c’entra qualcosa? In un’atmosfera fine anni 50, tra belle macchine e località vacanziere, un nuovo personaggio vulcanico, moderno, superficiale ma ugualmente delizioso che sicuramente vi affascinerà. Non perdete questo libro.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti