Sestri Levante capitale del networking gastronomico con la prima edizione di “In-Gusto”

Sestri Levante diventa capitale del networking gastronomico grazie a “In-Gusto”, un evento unico ideato per creare un ponte tra produttori, chef, ristoratori ed esperti del settore e ispirare i professionisti del mondo ho.re.ca. (hotellerie, restaurant, cafè) per scoprire e sperimentare un’accurata selezione di prodotti gastronomici nazionali e internazionali e metterli a confronto. Appuntamento martedì 27 e mercoledì 28 febbraio nell’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante.

In-Gusto è un evento creato da Veridea, azienda leader nel settore food service in Liguria, ed è «pensato per operatori del settore che vogliono conoscere le nuove tendenze, favorendo lo scambio di idee e il networking – spiega Andrea Dagna, ideatore di In-Gusto e amministratore delegato di Veridea srl –. Tutti i brand che parteciperanno sono stati accuratamente selezionati da Veridea in quarant’anni di esperienza nel mondo food».

Durante l’evento i partecipanti avranno la possibilità di conoscere la varietà delle proposte selezionate ed effettuare ordini direttamente agli stand grazie al supporto del servizio ordine di Veridea. In-Gusto, inoltre, prevede momenti di formazione: nella due giorni sono previste conferenze sull’andamento del mercato internazionale e sulle nuove tendenze del settore gastronomico. «Il lavoro dello chef prevede la costante ricerca di ingredienti innovativi e di materie prime selezionate che possano portare valore aggiunto ai propri piatti e alle proprie creazioni, oltreché soluzioni in supporto del proprio lavoro in cucina – prosegue Dagna –. In-Gusto rappresenta dunque un’occasione di creare confronto e dibattito, con la presenza di chef ambassador che faranno assaggiare le rispettive creazioni per offrire spunti ed idee per il loro utilizzo».

Durante l’evento sono previsti anche show-cooking in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi e la presentazione di proposte culinarie inedite che daranno ulteriore valore all’appuntamento. «In-Gusto è un evento capace di dare valore a tutti gli operatori del settore liguri che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente ad un evento che punta a diventare di riferimento per i professionisti della ristorazione – aggiunge l’ideatore –. In-Gusto non sarà solo un’occasione di networking ma anche a soprattutto un momento esperienziale da vivere a 360 gradi».

Non casuale anche la scelta del luogo, Sestri Levante, e della location, l’ex convento dell’Annunziata. «Veridea ha scelto Sestri Levante perché proprio qui, da quasi quarant’anni, svolge e sviluppa la sua attività», prosegue Dagna.

Questo l’elenco degli espositori presenti a In-Gusto: Marepiù, Pastridor, Menz & Gasser, Neri spa, Roger Fruit, Schar Gluten Free, Alpenzu, Siciliana Fich, Masdeu, Oleificio Zucchi, Rummo, Cupiello, Demetra, Eurovo, Surgital, La Nef, Cgm, Molino Cinque Stagioni, Ildia, Costa Arosa, Calata de Mari,

Gastronomia Emiliana, Matteo Il Gelato Artigianale, Blu Mares, Jui-Si Sushi, Formec Biffi, Wiberg, Riseria Dossi, Dolcefreddo Moralberti, Di Tria, Rodolfi Mansueto, Intermoma, Alfa Food.