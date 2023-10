"Impronte di corallo" alla Biblioteca Benzi

30 e 31 ottobre, 2 e 3 novembre – Nell’ambito del “Fuori Festival”

Impronte di corallo

Video, interviste, racconti sull’ “oro rosso”

Nell’ambito del Fuori Festival, che raccoglie eventi e attività a corollario del Festival della Scienza (da giovedì 26 ottobre a domenica 5 novembre 2023), la Biblioteca Benzi propone un approfondimento su un tema che affonda le radici nell’antico passato genovese, in relazione a un materiale di raffinato uso artigianale e di alta valenza simbolica: il corallo. Forse non tutti sanno che il ponente genovese non solo ha avuto un ruolo di spicco nella storia economica del passato per quanto concerne la raccolta e il commercio dell’“oro rosso”, ma ha anche la fortuna di poter esibire un antico esemplare di questo materiale nelle sale del Museo di Archeologia Ligure di Pegli.

Partendo quindi dagli studi di Enzo Dagnino, autore con Pier Guido Quartero del testo “Genova e il corallo”, proponiamo al pubblico una serie di contenuti multimediali, recensioni di libri a tema e una vetrina bibliografica per approfondire il tema in un filo rosso che lega storia, arte, cultura materiale e scienza.

Alcuni filmati a carattere didattico saranno proiettati a ciclo continuo all’interno della biblioteca, mentre interviste e recensioni saranno reperibili online sui nostri canali social.