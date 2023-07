Musica, street food e panorami mozzafiato: torna l'Improbabile Festa

Giovedi 13, venerdì 14 e sabato 15 luglio si terrà la quinta edizione dell’Improbabile Festa presso La Canellona, sulle alture di Voltri. Un evento fuori dagli schemi, con tanta musica, tanto cibo di qualità e tanto divertimento in una location deciamente inconsueta.

Come raccontano gli organizzatori: “In origine, nel 2017, era una grigliata, una spillatrice, un gruppo a suonare in un panorama incredibile come cornice e una ventina di amici invitati. L’abbiamo chiamata Improbabile Festa perché tutto, dall’organizzazione, alla location, al mix di persone, sembrava decisamente improbabile esattamente come il nubifragio in pieno luglio che ci lasciò in piena notte completamente fradici. Poteva finire lì, ma qualcosa in quell’improbabilità continuava a dare entusiasmo.

Un prato lungo la Via del Sale, immersi tra i monti della Resistenza, dove Genova si mostra in una versione inaspettata meravigliosamente in bilico tra verde e blu. Abbiamo aggiunto tutti gli ingredienti che secondo noi creano una vera Festa, adatta a tutti e quindi: buona musica un po’ per tutti i gusti, una serata di teatro per cambiare, ottimo cibo sempre più vario, la possibilità di giocare e divertirsi per grandi e piccoli. Ci siamo sfidati a migliorare un po’ ogni anno, a crescere in qualche aspetto, a fare in modo di avere sempre più cura della bellezza del luogo che ci ospita. Ogni anno quando iniziamo a montare partiamo da un prato, tutto va portato su per iniziare e tutto va portato via a festa finita, vogliamo infatti che tutto sia lasciato bello come

l’abbiamo trovato e come vorremmo ritrovarlo.

Ridurre l’impatto è quindi una sfida fondamentale per noi, una sfida che quest’anno fa un passo avanti con l’avvio del plastic free. Vogliamo sia una Festa da vivere per scoprire il luogo, gli artisti, il cibo che la animano, una festa in continua evoluzione. Sempre una Festa Improbabile”.

Tutte le info su https://www.improbabilefesta.it/