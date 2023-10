“Imprinting Scienza e Salute”: incontri gratuiti sul tema della tecnologia e del benessere futuro

“Imprinting Scienza e Salute - Sulle Orme del Futuro”. Partendo dal tema del Festival della Scienza di Genova per l’anno 2023 “Impronte”, si propongono due incontri interdisciplinari gratuiti per presentare gli ultimi passi in avanti in tema di tecnologie e salute del futuro.

L’umanità è di fronte ad un marcato allungamento della vita media sostenuto dal progresso scientifico. Per il paziente del futuro un corretto stile di vita, una maggiore attenzione al benessere psichico e il mantenimento di un aspetto fisico che favorisca autostima e resilienza saranno determinanti per

aggiungere vita agli anni.

Le parole d’ordine della medicina saranno #Sinergia e #interdisciplinarietà. Vi aspettiamo per percorrere nuovi passi verso la scienza e salute del futuro:

venerdì 27 Ottobre alle ore 16:30-18:30

con un incontro aperto al pubblico focus on: Salute Donna

presso la Sala Quadrivium - Piazza Santa Marta, 2

Prenotazione gratuita consigliata, scrivere a imprintingscienzaesalute@gmail.com

Per consultare il programma dell’incontro: https://www.aristea.com/file_calendario/imprinting.pdf

sabato 28 ottobre alle ore 9.00-18:00

con il Convegno Multidisciplinare, (accreditato ECM, Educazione Continua in Medicina)

presso L’NH Collection Marina, Molo Ponte Calvi n°5

Iscrizione gratuita obbligatoria tramite il portale: https://online.aristea.com/event/imprinting

Per consultare il programma del convegno: https://www.aristea.com/file_calendario/A23A57.pdf

Responsabile scientifico Dottoressa Tiziana Lazzari https://tizianalazzari.com/

Eventi gratuiti patrocinati e inseriti a programma del Festival della Scienza 2023 “Impronte”

A cura di Aristea International https://www.aristea.com/