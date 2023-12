Illumina la tua immaginazione: Illustration Market torna a Genova presso Ostello Bello

Siamo lieti di annunciare la nuova attesissima edizione di Illustration Market 2023, il 9 e il 10 dicembre presso l'Ostello Bello in Via Balbi 38/A, Genova. La seconda edizione promette un doppio weekend di emozioni, creatività e divertimento. Illustration Market 2023 sarà un'esperienza unica con un ricco mercato di illustrazioni e moltissime novità. L'evento è aperto a professionisti e ad appassionati di illustrazioni, all'Ostello Bello di Genova a soli due minuti a piedi dalla stazione Piazza Principe, una location facilmente accessibile a tutti.

L’ingresso al pubblico è gratuito, ma è consigliata la prenotazione al link Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-illustration-market-2023-2-edizione-752399024737

3 piani, 2 giorni di emozioni, 1 occasione unica per trovare creatività e divertimento per Natale!

Sabato 9 dicembre: dalle 15:30 alle 20:30 e Domenica 10 dicembre: dalle 11:00 alle 20:00:

Incontri e live podcast in Sala Balena, esperienze, installazioni e portfolio review nelle stanze dell'Ostello Bello e infine un entusiasmante"Night's Party" con DJ Scramble Brain nel Basement la notte del sabato.

Il mercato accoglierà gli illustratori e i progetti più talentuosi dello scenario artistico contemporaneo. Gli spazi del market sono limitati, per questo motivo l'organizzazione ha eseguito un’attenta e doverosa selezione.

Ecco in anteprima i nomi degli espositori di Illustration Market 2023:

Anais Tonelli, Arianna Zuppello, Damiano Boldrini, Duddu, Eko Foxy, Fatomale, Flavia Ruotolo, Giulia Pastorino, Isabella Bersellini, LÖKZINE, Naki, The Genoeser, Saralin Eco Artworks, Silvia Venturi, Studio Rebigo e Virginia Elena Patrone.

Oltre ad esporre le proprie opere al market, alcuni artisti parteciperanno attivamente ai live podcast, per offrire a visitatori e pubblico a casa presentazioni e incredibili curiosità dal palco dell'area espositiva. Tutto questo e molto altro grazie a Matite Podcast - una delle novità di questa seconda edizione di Illustration Market. Sul palco di Ostello Bello, Matteo Bonanno, autore e direttore creativo di Studio Matto, sarà pronto a moderare gli animi creativi della line up, tra chiacchiere virtuose e approfondimenti. Sarà possibile ascoltare gli episodi dei podcast dal vivo durante il market. Le puntate saranno pubblicate su tutte le piattaforme di distribuzione.

La Line Up di Matite Podcast vedrà Illustratori espositori, ma anche ospiti illustri del panorama culturale, artistico-editoriale, come Alessandro Ripane e Tuss edizioni, oltre ad importanti agenzie popolarissime ed emergenti nell’ambito della comunicazione, come Caffeina, Cruo Studio e Insalata Illustrata.

Un’altra novità di quest’anno saranno le stanze di Ostello Bello, dedicate alle Portfolio Review per espositori e studenti delle università, secondo un calendario di incontri così composto:

Portfolio Review con Insalata Illustrata

Sabato 9/12 dalle 16:30 alle 16:50 e dalle 17:20 alle 17:40

Domenica 10/12 dalle 11:30 alle 11:50 e dalle 12:00 alle 12:20

Link di prenotazione: https://forms.gle/Sv35gbsnuWz1ybki9

Portfolio Review con Caffeina

sabato 9/12

dalle 16:00 alle 16:20 | dalle 17:40 alle 18:00 | dalle 18:10 alle 18:30 ! dalle 18:40 alle 19:00 | dalle 19:10 alle 19:30

Link di prenotazione: https://forms.gle/YYUSgGNv8PZy4DXg7

Portfolio Review con Cruo Studio

sabato 9/12

dalle 18:00 alle 18:20 | dalle 18:30 alle 18:50 | dalle 19:00 alle 19:20 | dalle 19:30 alle 19:50

domenica 10/12

dalle 12:00 alle 12:20 | dalle 12:30 alle 12:50 | dalle 13:00 alle 13:20 | dalle 13:30 alle 13:50 | dalle 14:00 alle 14:20 | dalle 14:30 alle 14:50

Link di prenotazione: https://forms.gle/uVibfHhtAeB3D2i8A

Ma le sorprese non finiscono qui.

Il collettivo Pepita Ramone vi aspetta Sabato 9 dicembre dalle 20:00 alle 21:30, presso il bar di Ostello Bello, non perdetevi l’inimitabile battaglia all’ultimo sketch tra Viviana Giovannini e Vale Blu Blu. Sarà uno spettacolo senza precedenti e la migliore si aggiudicherà un buon drink in trofeo.

Saranno tutte da scoprire le stanze di Ostello Bello dai contenuti speciali, come l’experience di Federico Salis, artista da sempre appassionato di illustrazione, simbologia ed esoterismo. Salis allestirà la stanza numero 130 con una mostra personale e un magico momento: La lettura dei tarocchi dentro la stanza 130, per mano dell’artista stesso.

Per info e prenotazioni basta accedere al link: https://www.eventbrite.it/e/767064449417?aff=oddtdtcreator

Infine, presso la stanza 131 di Ostello Bello Genova troveremo il risultato della sfida artistica, che ha sbancato sui social: “Ti sblocco un disegno” Call per artisti che ha dato vita a una nuova mostra collettiva dal titolo “Come a Casa”.

“Come a Casa” sarà visitabile per tutta la durata di Illustration Market. Vieni a conoscere questi nuovi artisti:

Diana Blu

Vania Barbato

Elisa Roselli

Federico Mariani

Claudia Favilli

Anna Calfapietra

Fatomale

Bianca Saburri

Claudia Tombini

Elisa Caroli

Matilde Morgantini

Lizaveta Boborykina (Betush)

Michela Negri

Matteo Grussu

Silvia Bettini (Insalata Illustrata)

SIlvia Pirola Silola

Chiara Marinelli

Antonella De Palma

Isabella Bersellini

Arianna Zuppello