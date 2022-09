"Il Pesciolino d'Oro" apre il ciclo delle fiabe al Teatro Garage

Il Pesciolino d'Oro apre la rassegna "Ti racconto una fiaba" inserita nella stagione teatrale del Teatro Garage alla Sala Diana con Fiorella Colombo e Giuseppe Pellegrini.

La storia prende spunto dall’antica fiaba russa di Aleksandr Pushkin, proponendo una narrazione teatrale poetica e musicale, dedicata ai più piccini, ma non solo, liberamente reinterpretata e ulteriormente sviluppata con un finale a sorpresa.

Un vecchio pescatore un giorno pesca in mare un pesciolino d’oro, che in cambio della libertà promette di esaudire tutto ciò che il pescatore vorrà. Ma il vecchio, una volta tornato a casa, viene assalito dalla moglie che, sempre più avida, alla fine perde tutto perché “chi troppo vuole nulla stringe”.

Il nuovo finale che la Compagnia Liberitutti propone parte da un interrogativo: il vecchio pescatore sapeva che cosa desiderava veramente per la sua vita?