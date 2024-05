Al Teatro Carlo Felice va in scena “Il Corsaro”, opera di Giuseppe Verdi dal poemetto di Byron

Prezzo non disponibile

Renato Palumbo dirige l’Orchestra e il Coro dell’Opera Carlo Felice nel melodramma tragico “Il Corsaro”, opera di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, dal poemetto di George Byron. la prima va in scena venerdì 17 maggio, repliche domenica 19, venerdì 24 e domenica 26 maggio. Composto durante l'inverno 1847-48, fu rappresentato per la prima volta al Teatro Grande di Trieste il 25 ottobre 1848.

Protagonista è Corrado, corsaro in esilio in un'isola dell'Egeo insieme all'amata Medora, che per riottenere la libertà attacca a sorpresa Seid, pascià di Corone.

Personaggi e interpreti

Corrado

Francesco Meli

Medora

Irina Lungu

Seid

Mario Cassi

Gulnara

Olga Maslova

Selimo

Saverio Fiore

Giovanni

Adriano Gramigni

Un eunuco

Emilio Cesar Leonelli

Uno schiavo

Matteo Michi

Regia

Lamberto Puggelli

Orchestra, coro e tecnici dell’Opera Carlo Felice

Maestro del coro Claudio Marino Moretti

Biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato. Info e prezzi a questo link.

foto: operacarlofelicegenova.it