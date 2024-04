Al Teatro Garage va in scena “Il colloquio”, commedia amara sulle visite ai detenuti

Sabato 13 aprile 2024, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena “Il colloquio”, uno spettacolo del Collettivo lunAzione scritto e diretto da Eduardo Di Pietro, con Renato Bisogni, Alessandro Errico e Marco Montecatino. Il titolo fa parte della Rassegna G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali, il progetto nato all’interno della stagione della Sala Diana in collaborazione con l’associazione culturale La Chascona e dedicato ai nuovi scenari del teatro emergente provenienti da tutta Italia.

Lo spettacolo, in scena per la prima volta in Liguria, ha vinto il Premio Scenario Periferie 2019 e il Premio Fersen alla Regia 2021 ed è stato finalista In-Box 2021. Prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti al carcere di Poggioreale, a Napoli. Tre donne, tra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in maniera differente, desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame. In qualche modo la reclusione viene condivisa all’esterno dai condannati e per le tre donne, che se ne fanno carico, coincide con la stessa esistenza: i ruoli maschili si sovrappongono alle vite di ciascuna, ripercuotendosi fisicamente sul corpo, sui comportamenti, sulle attività, sulla psiche. Nella loro realtà, la detenzione è una fatalità vicina – come la morte – che deturpa l’animo di chi resta. Pare assodato che la pena sia inutile o ingiusta.

«Lo spettacolo è frutto di una serie di interviste a donne che hanno vissuto o vivono questo legame carnale con l’istituto di pena – afferma l’autore – Nel corso delle ricerche ci siamo innamorati di queste vite dimezzate, ancorate all’abisso, disposte lungo una linea di confine spaziale e sociale, costantemente protese verso l’altrove: un aldilà doloroso e ingombrante da un lato e, per contro, una vita altra, sognata, necessaria, negata. La mancanza, in entrambe le direzioni, ci è sembrata intollerabile».

La compagnia Collettivo lunAzione è nata a Napoli nel 2013 e sviluppa il proprio lavoro in tre direzioni: produzione teatrale originale, progetti per le scuole di ogni ordine e grado e performance site generic.

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare online sul sito www.teatrogarage.it oppure all’ufficio del teatro (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 11 alle 14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

