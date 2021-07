Il "campo" di Fabrizio e la piazza di Don Gallo, rassegna di musica di viadelcampo29rosso

Sabato 10/07 ore 18.00 London Valour – L'Indiano scende in Campo

Sabato 17/07 ore 18.00 Teatro Perle di Vetro - Volta la carta – I Tarocchi di Faber

Domenica 18/07 ore 18.00 Teatro Perle di Vetro - Volta la carta – I Tarocchi di Faber

Sabato 24/07 ore 18.00 I Soin de Zena - L'Indiano in Tour

A 40 anni dalla pubblicazione dell'undicesimo album di Fabrizio De André conosciuto come l'Indiano per via della celebre immagine di copertina, riproduzione del dipinto di Fredric Sackrinder Remington "The Outlier", viadelcampo29rosso è lieta di presentare la prima rassegna di musica e spettacolo che avrà come sede la splendida P.zza Don Andrea Gallo, nel cuore dell'antico Ghetto ebraico alle spalle di Via del Campo.

Il meraviglioso Centro Storico di Genova, la città vecchia, ospiterà 4 appuntamenti: due dedicati all'Indiano di De André con i London Valour - Tribute Band a Fabrizio De André in calendario il 10 luglio e quello del 24 luglio con i Soin de Zena che ci proporranno la versione "in tour" del disco. Due band ormai conosciute ed apprezzate che tornano in "Campo" con noi. La prima capitanata da Matteo Troilo con Fabio Gandini, Enrico Bovone, Andrea Bono, ospiti in alcuni brani: Andrea Facco e Fabio Consani, i Soin de Zena con il loro leader, il Maestro Eliano Calamaro, Irene Manca, Andrea Kala e Luca Nicora.

Per l'occasione il Museo si arricchirà di una nuova opera di Giacomo “Duddu” Bonino, che presenterà una delle sue nuove “Rane Faber” ispirata all'album de l'Indiano.

All'interno del Museo una piccola esposizione di scatti inediti del concerto di Conegliano Veneto del 6 settembre, tour del 1981/'82 per gentile concessione di Giuseppe D'Altoé ed altre memorabilia.

Sabato 17 e Domenica 18 luglio la piazza accoglierà la magia dei tarocchi di Faber con la Compagnia Teatro Perle di Vetro in "Volta la carta - I Tarocchi di Faber", uno spettacolo dedicato alla vita di Faber, un monologo atto unico in cui Destino accompagna Fabrizio nella sua vita come un amico invisibile ma sempre presente. Immagini, cronaca, aneddoti, e canzoni. Davide Colnaghi racconta e canta scoprendo uno ad uno i suoi arcani.

Ogni carta ha una storia, i tarocchi sono quelli che Fabrizio De André ha voluto con sé come scenografia del suo ultimo tour. Il testo originale è di Anna Mazzeo e Davide Colnaghi. La direzione artistica è della drammaturga e regista siciliana Anna Mazzeo.

All'interno della Saletta Mostre Temporanee di viadelcampo29rosso saranno esposte per l'intero weekend “Le Arcane di Faber”, 9 tele dell'artista ispirate ai tarocchi che erano la scenografia dell' ultimo tour di De André '97/'98.

Madrina della manifestazione, l'Assessore al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi, Centro Storico - Dott.ssa Paola Bordilli.

L'evento è a cura di Viadelcampo29rosso e Cooperativa Solidarietà e Lavoro , con il supporto di Comitato Via del Campo e Comunità di San Benedetto al Porto.

Si ringrazia la Fondazione Fabrizio De André per il patrocinio morale all'evento.

INFO

Gli eventi si terranno in P.zza Don Gallo alle ore 18.00.

ingresso gratuito (con gradita offerta a cappello per gli artisti).

Prenotazione obbligatoria ai numeri:

TELEFONO: 010.247.4064 (giovedì/ venerdì 15/19 – sabato/domenica 10/13 – 14/19) o al n. 320.8809621

MAIL: info@viadelcampo29rosso.com.

