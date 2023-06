Ikea Genova compie 25 anni: in programma un settimana di eventi aperti a tutti

Ikea Genova compie 25 anni e festeggia con una settimana di eventi per famiglie. Era il 1998 quando IKEA arrivò a Genova, da allora il negozio ha incontrato circa 14 milioni di visitatori, in media più di 500 mila l’anno, ha servito 1.5 milioni porzioni di polpette e i prodotti più venduti sono stati BILLY ed EKTORP. IKEA celebra così un importante traguardo insieme alla sua comunità, attraverso un palinsesto d’iniziative, workshop, cacce al tesoro, cene a tema e laboratori creativi per adulti e per bambini che animeranno lo store da lunedì 19 giugno a domenica 25 giugno.

“Ci siamo sentiti accolti da Genova fin dal primo giorno e desideriamo festeggiare questo importante risultato insieme a tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungerlo: i nostri co-worker che quotidianamente lavorano con impegno e dedizione e tutti i liguri che sono venuti a trovarci dal 1998 ad oggi” dichiara Umberto Locati, Market Manager IKEA Genova.” Abbiamo lavorato negli anni per essere parte attiva di questa comunità, fedeli alla nostra visione di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone, rafforzando il forte legame che ci lega a questa bellissima regione e ai suoi cittadini giorno dopo giorno, promuovendo un’idea di casa più attenta ai bisogni delle persone e dell’ambiente”.

Un legame quello di IKEA con Genova che, nel corso degli anni, si è tradotto anche nel supporto e nello sviluppo di progetti sociali sul territorio insieme ad associazioni e realtà impegnate a favore dei più fragili, con l’obiettivo di restituire un senso di casa a chi l’ha perduto, offrendo non solo i propri prodotti, ma anche la competenza e la cura dei tanti co-worker coinvolti. Tra le numerose iniziative: Il Covo degli Orsi a Sturla (La Band degli Orsi), la Casa Don Bosco (Il nodo sulle Ali del Mondo), l’arredo degli Uffici Nazionali di AISM, la cucina del Rainbow Lab (Liguria Pride ODV), la sede del progetto ABI(LI)TARE di ANGSA Liguria APS e la Casa di quartiere (ex caserma Gavoglio).

Calendario

Lunedì 19 giugno

ore 10.30-11.30: Incontro con associazioni locali

ore 11.00-12.00: Indovina la polpetta

ore 11.00-16.00: Fiori e colori: truccabimbi a tema floreale

ore 14.00-15.00: Caccia al tesoro di Compleanno

ore 17.00-18.00: Workshop: "La tavola perfetta per stare insieme", per imparare ad allestire la tavola all’aperto per un aperitivo con gli amici

Martedì 20 giugno

ore 11.00-12.00: Indovina la polpetta

ore 11.00-16.00: Fiori e colori: truccabimbi a tema floreale

Mercoledì 21 giugno

ore 11.00-12.00: Indovina la polpetta

ore 11.00-16.00: Fiori e colori: truccabimbi a tema floreale

ore 14.00-15.00: Caccia al tesoro di Compleanno

ore 17.00-18.00: Workshop Food: "Midsommar: un aperitivo alla svedese"

Giovedì 22 giugno

ore 11.00-12.00: Indovina la polpetta

ore 11.00-16.00: Fiori e colori: truccabimbi a tema floreale

ore 14.00-15.00: Caccia al tesoro di Compleanno

Venerdì 23 giugno

ore 11.00-12.00: Indovina la polpetta

ore 11.00-16.00: Fiori e colori: truccabimbi a tema floreale

ore 14.00-15.00: Caccia al tesoro di Compleanno

ore 17.00-18.00: Workshop: "Organizzazione creativa", alcune preziose idee su come ordinare gli spazi in casa in estate

Sabato 24 giugno

ore 10.00-18.00: Fiori e colori: truccabimbi a tema floreale

ore 11.00-12.00: Indovina la polpetta

ore 18.00-20.00: Aperitivo svedese a tema Midsommar

Domenica 25 giugno

ore 11.00-12.00: Indovina la polpetta

ore 11.00-16.00: Fiori e colori: truccabimbi a tema floreale

ore 14.00-15.00: Caccia al tesoro di Compleanno

ore 19.00-21.00: Cena tipica genovese ad un prezzo speciale con un menù speciale per i bimbi