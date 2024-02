Riccardo Minasi dirige “Idomeneo” di Mozart al Teatro Carlo Felice

Venerdì 16 e domenica 18 febbraio, con repliche nel fine settimana successivo venerdì 23 e domenica 25 febbraio, all'Opera Carlo Felice Genova va in scena “Idomeneo”, dramma per musica in tre atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Gianbattista Varesco. L'opera, rappresentata per la prima volta il 29 gennaio 1781 all’Hoftheater di Monaco, segnò la consacrazione di Mozart, allora venticinquenne, nell’ambito dell’opera seria.

Personaggi e interpreti

Idomeneo

Antonio Poli

Idamante

Cecilia Molinari

Ilia

Benedetta Torre

Elettra

Lenneke Ruiten

Arbace

Giorgio Misseri

Gran Sacerdote

Blagoj Nacoski

Voce di Nettuno

Ugo Guagliardo

Due cretesi

Lucia Nicotra

Maria Letizia Poltini

Due troiani

Damiano Profumo

Franco Rios Castro

Maestro concertatore e direttore d’orchestra

Riccardo Minasi

Simone Ori (25)

Regia

Matthias Hartmann

Scene

Volker Hintermeier

Costumi

Malte Lübben

Coreografie

Reginaldo Oliveira

Luci

Mathias Märker / Valerio Tiberi

Allestimento della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Orchestra, coro e tecnici dell’Opera Carlo Felice

Maestro del coro Claudio Marino Moretti

Violoncello Antonio Fantinuoli

Clavicembalo Sirio Restani

Balletto Fondazione Formazione Danza e Spettacolo “For Dance” ETS

Biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato. Info e prezzi a questo link.

foto: operacarlofelicegenova.it