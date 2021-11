"Io, noi, il mondo: alla ricerca della mia identità nel mondo che cambia" alla biblioteca Berio

Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia sotto l’egida dell’Unesco, l’associazione Nuova Acropoli organizza nelle città italiane ove è presente, alcune attività dedicate a questo tema.

La sede genovese realizzerà, il prossimo 9 novembre alle ore 17 presso la sala dei Chierici della Biblioteca Berio in via Del Seminario 16, una conferenza dal tema “Io, noi, il mondo. Alla ricerca della mia identità nel mondo che cambia”

Per partecipare è necessario essere in possesso del green pass e fare la prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.bibliotechedigenova.it/berio nella sezione Eventi

Viviamo in un mondo in cui gli orrori sono all’ordine del giorno, ed il convivere quotidianamente con tali brutture sta provocando in noi un’assuefazione, una sconcertante indifferenza, un’abitudine alla disarmonia e al riprovevole.

I tempi che stiamo vivendo propongono sfide più complesse all'intera umanità stretta tra il progresso tecnologico, che appare invasivo e inarrestabile, e l'indebolimento dei valori di riferimento che hanno contrassegnato un intero ciclo storico

In questo contesto, il singolo individuo rischia di smarrire la percezione del proprio essere sociale e l'importanza di costruire relazioni autentiche, diventando vittima di nuove fragilità fisiche e psicologiche.

Obiettivo della conferenza, evidenziare come la cultura, il sapere con le sue molteplici peculiarità, possano essere uno strumento pratico per riscoprire il patrimonio di inestimabili valori nel nostro Micro e Macro mondo.

Interverranno:

Dott. Arturo Sica, Psicologo e Psicoterapeuta,

Don Valentino Porcile della Chiesa della SS. Annunziata di Sturla,

Dott. Francesco Margiocco, Giornalista de “Il Secolo XIX”,

Sig. Paolo Di Rosa, presidente di Nuova Acropoli Genova.

La conferenza sarà moderata dalla Dott.ssa Olga Crocco Egineta.

