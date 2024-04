Al Museo di Villa Croce inaugura la mostra “IcKEA. Design, arte e ironia”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Da mercoledì 24 aprile e sino al prossimo 23 giugno, il piano terra del Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce ospita “IcKEA. Design, arte e ironia”, un progetto nato da un'idea dell'illustratore e designer Elio Micco, che si è sviluppato negli anni in collaborazione con i suoi studenti, prima all'interno del corso di Ergonomia e poi nel laboratorio di Design dell'evento, corso di Laurea Magistrale Desing Prodotto Evento della Scuola Politecnica, Dipartimento Architettura e Design UNIGE.

La rassegna vuole essere un approccio ironico al design industriale osservando come questo venga sempre più contaminato da ambiti artistici, stilistici, artigianali, arrivando a coinvolgere il "fai da te " per le operazioni assemblaggio. In questo caso è esplicito il riferimento a prodotti di uso quotidiano e di largo consumo, prendendo spunto dal fenomeno mondiale rappresentato da IKEA.

La scelta del nome IcKEA ne imita lo stile giocando anche sull'ironia della pronuncia (ubriachezza?). Si è costruito un contenitore e cioè una multinazionale fantasma “senza punti vendita reali che distribuisce i suoi prodotti tramite il passaparola tra una ristretta cerchia di oligarchi a livello mondiale”.

Al momento sono stati realizzati 26 prodotti che andrebbero definire una precisa strategia commerciale basata su “un bassissimo contenuto tecnologico degli oggetti proposti e di conseguenza con larghi margini di guadagno”, giocando sul forte richiamo del Made in Italy. Gli studenti del laboratorio DAD di quest’anno accademico avranno l'incarico di progettare un allestimento che presenti al pubblico l'intera linea di prodotti, di realizzare e gestire la campagna promozionale sui social media, di realizzare un sito dedicato e gestire i rapporti con Design Week. L'allestimento progettato a misura dagli studenti del corso sarà realizzato a carico della Scuola Politecnica UNIGE.