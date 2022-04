I Rolli Days ritornano nella primavera 2022: data e informazioni

I Rolli Days, amatissimi dai genovesi e non, tornano nella primavera 2022: la prossima edizione è prevista dal 13 al 15 maggio.

Nel 2022 Genova celebra una stagione straordinaria, l’apice della sua storia e della sua vita artistica: i Rolli Days trasportano il pubblico in un viaggio sulle strade del Barocco, per vedere coi propri occhi come vivevano, dove conservavano dipinti e sculture e come volevano essere rappresentate le famiglie dell’aristocrazia genovese.

Scoprendo i palazzi genovesi, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2006, le persone potranno immergersi nel mondo in cui sono nate le tante splendide opere d’arte visibili ancora oggi in città.