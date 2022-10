“I rifiuti, la citta’ e la morte” di Fassbinder al Teatro della Tosse

Dopo il debutto a settembre 2020 alla Biennale Teatro di Venezia, arriva finalmente in scena a Genova “I rifiuti, la citta’ e la morte” di R. W. Fassbinder, regia di Giovanni Ortoleva, una produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse in coproduzione con TheaterDiscounter e in collaborazione con Barletti/Wass e ITZ Berlin. Lo spettacolo è in programma venerdì 14 e sabato 15 ottobre alle 20:30 e domenica 16 ottobre alle 18:30.

Il testo, scritto da Fassbinder per concludere la sua esperienza come direttore del Theater am Turn di Francoforte nel 1975, fu oggetto di uno dei più violenti casi di censura del secondo novecento. "I rifiuti, la città e la morte" è una gangster story atipica, ambientata nei bassifondi di Francoforte, una riflessione tagliente sui meccanismi di esclusione e dipendenza tra esseri umani, che trasporta la corruzione umana e morale del mondo criminale in una dimensione tragica al di fuori del tempo, cui pochi autori hanno saputo accedere.

È un testo allo stesso tempo blasfemo e religioso, che mette sulla croce chi nel racconto biblico si può trovare ai piedi di Cristo. È una moderna Passione in cui, a fare le spese della natura crudele degli uomini e della loro propensione naturale verso il male è una giovane prostituta, Roma. Presa sotto la sua ala da A., ricco speculatore edilizio ebreo, tanto odiato quanto temuto dai concittadini, la ragazza inizia una rapidissima ascesa sociale che, pur migliorando le sue condizioni materiali, la lascerà sempre più sola e isolata, spingendola ad un atto simbolico quanto definitivo. Accanto alla storia di Roma, la lotta per il potere sulla città tra A. e i suoi avversari, specchio dello scontro tra nuovi poteri economici e forze conservatrici, che fingono di ostacolare un cambiamento in realtà da loro architettato.

"I rifiuti, la città e la morte" riconferma la grandezza di Fassbinder nel riflettere sulle grandi trasformazioni sociali ed economiche dell’Europa degli ultimi cinquant’anni attraverso storie di grande impatto emotivo.

