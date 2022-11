I Mercoledì Musicali di “A Compagna” proseguono con Paolo Romanello

Proseguono “I Mercoledì Musicali” 2022/23 di “A Compagna”, curati da Maurizio Daccà e dal maestro Josè Scanu, Direttore Artistico. Il secondo appuntamento, nella dimora storica di Palazzo Agostino de Franchi, in piazza della Posta Vecchia al numero 3, prevede il concerto di chitarra di Paolo Romanello, che porterà sul palco un vasto repertorio da Paganini a Piazzolla. Appuntamento mercoledì 23 novembre alle ore 17.

Romanello inizia lo studio della chitarra classica a Savona nel 1970 all’età di tredici anni sotto la guida del compianto maestro Giulio Vallerga. Contemporaneamente si iscrive alla scuola di musica del complesso bandistico comunale, apprendendo in breve tempo la tecnica del saxofono. In seguito intraprende lo studio di teoria, armonia, pratica di improvvisazione e composizione con il maestro Giusto Franco, pianista e compositore. Trasferitosi a Genova nel 1976 per attendere agli studi universitari in chimica, consegue il terzo premio nel Concorso nazionale di chitarra classica “Adele Semino” di Campomorone.

Porta inoltre a compimento il corso di armonia jazz tenuto dal maestro Flavio Crivelli presso il Louisiana Jazz Club ed apprende i rudimenti della tecnica violinistica dalla maestra Lidia Checchini, violinista dell’orchestra del teatro “La Fenice” di Venezia. Dal 1990 al 2000 è eletto nel consiglio direttivo del “Corpo Bandistico Città di Rapallo” in qualità di responsabile della scuola di musica e si esibisce in numerosi concerti come saxofono tenore solista sotto la direzione del maestro Giuseppe Oliveri. Dal 2000 collabora per alcuni anni come chitarrista e cantante con il “Gruppo Genovese di Musica Antica” diretto da Barnaba Manfredi e come saxofonista tenore nella “Swing Band” genovese del maestro Paolo Pezzi.

Dal 2002 ad oggi è membro stabile della “Schola Cantorum S.Stefano” diretta dal maestro Valentino Ermacora (docente del Conservatorio N. Paganini), ensemble ad indirizzo filologico dedito alla valorizzazione della musica sacra barocca. Nel 2019 ottiene il secondo premio assoluto nel concorso di composizione chitarristica “De Musica” di Savona con il brano “Dieci anni in un minuto”. Attualmente prosegue il perfezionamento chitarristico sotto la guida del maestro Josè Scanu e si dedica con la moglie Elena Lanza al repertorio cameristico per chitarra e voce (duo Romanza), scrivendo adattamenti originali per la chitarra.

Per ingresso obbligatoria la prenotazione scrivendo a posta@acompagna.org