Hyperday al Bonfim Club

COCKSCOMBS TECHNO DJ SET

JACUZZI GANG

Jacuzzi Gang nasce dall'unione del produttore Giuliano Adezati (Genova, Italia) e della ballerina professionista Valentina Magliani (Milano, Italia). Il nostro suono rientra nella definizione di Hyperpop a causa dei ritmi crudi, freschi, senza compromessi ma con un'introspezione più oscura e, soprattutto, un tocco Ironicamente dolce molto probabilmente derivato dalla Techno italiana degli anni 2000. Avant-garde e spigolosi, non spaventati dall'immergersi in profondità in uno scenario ingenuo-kitsch, combiniamo principalmente musica guidata dal PC, voce autosintonizzata e manipolata con un live set pratico con sintetizzatori e chitarra elettrica sul palco. Il nostro primo singolo viene pubblicato a maggio 2021. Successivamente ci trasferiamo a Lisbona (Portogallo) e pubblichiamo il nostro primo LP "Is a One-Day-Old Baby a Sinner" su SoundCloud nel novembre 2021. In seguito ci esibiamo tra gli altri ad Arroz Estudios, Nada Temple per ARVI, Roterdao per MIL festival 2022Lisboae ritorno in Italia ai Giardini Luzzati di Genova e Arci Bellezza di Milano.

TELEVITREO

Nato dalle menti creative di Blasco Pezzi e Teo di Blasi, nel tempo il collettivo artistico si amplia con l’arrivo della visual artist Lisa Parenti e la collaborazione con diversi talenti della grafica, dell’arte 3D, della pittura, dj e tecnici luci, dando vita a una serie di eventi sinestetici e immersivi. “La parola Televitreo è il risultato della manipolazione e della metamorfosi della parola televideo, strumento della cultura televisiva italiana degli 90, che è stato preso in prestito per rappresentare il concetto di contenitore,” racconta il team parlando degli obiettivi dietro al progetto. “L’intento di questo progetto è rimanere in ogni ambito nel campo delle autoproduzioni, restando quindi fuori dalle dinamiche dell’industria dell’arte, portando avanti i processi creativi in maniera completamente indipendente.” Lontano dal mercato artistico e musicale, privilegia lo sguardo DIY e la cultura dell’autoproduzione underground.

#hyperpop

Il termine "hyperpop" sembra risalire alla metà degli anni 2010 e coniato nel circuito degli artisti amatoriali "nightcore" che prese piede su SoundCloud. Il data alchemist di Spotify Glenn McDonald asserì di aver letto per la prima volta la parola "hyperpop" nel 2014, quando il termine sarebbe stato usato per identificare i musicisti dell'etichetta britannica PC Music. Inoltre, McDonald sostenne che l'hyperpop fosse divenuto un vero e proprio microgenere nel 2018. Stando alle fonti, la PC Music avrebbe definito alcuni dei caratteri propri dello stile, fra cui "l'esuberanza melodica e le tecniche di produzione in stile cartone animato", e che il suo piglio surreale e stravagante discenderebbe dall'hip hop prodotto lungo la seconda metà degli anni 2010.Eli Enis ritiene che l'hyperpop fosse emerso quando alcuni artisti iniziarono a fondere il sound della PC Music a emo rap, cloud rap, trap, trance, dubstep e chiptune. Vice Media dichiarò che Charli XCX fosse la "regina" dell'hyperpop, e che il suo mixtape Pop 2 (2017), grazie alla produzione outré (sic.) di A. G. Cook, Sophie, umru e EasyFun, avesse portato a definizione il microgenere, il cui compito principale sarebbe quello di "effettuare un lifting sonico, spirituale ed estetico all'età moderna".

Benché identifichi artisti talvolta molto diversi fra loro, l'hyperpop si caratterizza principalmente per la sua visione massimalista, surrealista, nostalgica e parodistica della musica di consumo. Gli artisti hyperpop conciliano la sensibilità del pop con quella della musica d'avanguardia, facendo uso di melodie per sintetizzatore aggressive e che cambiano continuamente tonalità, suoni percussivi metallici, voci processate elettronicamente che intonano motivi orecchiabili, e abusando di compressioni e distorsioni sonore. Nonostante le sonorità in qualche modo vivaci del genere, le liriche dei brani hyperpop sono spesso cupe e riflettono un senso di angoscia. Mark Ritchardson del Wall Street Journal dichiarò che l'hyperpop intensificherebbe i tropi "artificiali" della musica popolare, apparendo come "un muro di rumore cartoonesco fatto di melodie orecchiabili e di, così detti, attacchi memorabili. La musica sfreccia tra bellezza e bruttezza, mentre melodie luccicanti collidono con una strumentazione in continuo mutamento.Scrivendo per American Songwriter, Joe Vitagliano dichiarò che l'hyperpop è un "genere eccitante, ampolloso e iconoclasta (questo ammesso che si possa definire 'genere')" fatto di "sintetizzatori saw, voci trattate, percussioni di stampo glitch e una caratteristica atmosfera distopica da tardo capitalismo. Gli artisti (di hyperpop) spesso vacillano tra le classifiche pop e il mondo dell'avanguardia."La sopracitata Enis ritenne che l'hyperpop fosse "meno radicato nella genetica di un genere nella sua interezza di quanto non sia un ethos di un genere trascendente nel suo complesso, questo pur operando nell'ambito della musica pop. The Independent definì l'hyperpop un "genere i cui gli artisti hanno la tendenza a riabilitare stili ormai passati di moda da tempo e che cercano costantemente ciò che è o non è 'cool' o 'artistico'".

Insomma se dovessimo definire hyperpop con un un solo genere risulterebbe molto difficile trasversalmente pop-rap-hiphop-trap-chiptune -synth-glitch-8bit- techno-dubstep.