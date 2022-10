Howard Carter e Tutankhamon: incontro a Villa Bombrini per i 100 anni della storica scoperta

Il 4 novembre del 1922 il britannico Howard Carter scoprì la tomba del faraone bambino, intatta e piena di tesori. L'archeologo avrebbe dedicato il resto della sua vita a classificare e restaurare le migliaia di oggetti rinvenuti e oggi esposti al Museo egizio del Cairo.

Quest'anno ricorre il centenario della scoperta del tesoro del Faraone bambino, e, grazie a Società per Cornigliano, nella Sala Solimena di Villa Durazzo Bombrini verrà virtualmente ricreato un laboratorio di gemmologia dei primi anni del '900.



Grazie al Gruppo Storico Sestrese la Sala Solimena si animerà di gentiluomini e dame, il loro vociare, il loro stupore sarà quello dei Salotti di Villa del 1920, così come i loro abiti e le loro acconciature, commenteranno i successi ottenuti da Howard Carter in Egitto. Un'atmosfera unica, che su un piano temporale parallelo accompagnerà passo passo nei giorni di sgombero dell'accesso alla tomba, e poi ancora al momento dell'apertura della porta segreta e allo stupore di Howard Carter per la visione oltre la breccia.

Venerdì 4 novembre alle ore 17 in programma l'evento gratuito dal titolo: “Howard Carter e Tutankhamon: 100 anni di una straordinaria scoperta”, con gli interventi di Stefania Ferrari (gemmologa) e Marco Rolandi (papirologo) e la conduzione di Enrico Cirone.

La vera chicca dell'evento sara' un collegamento in diretta con Luxor, dove il prof. Giacomo Cavillier presenterà qualcosa di spettacolare per celebrare insieme i 100 anni di una scoperta entusiasmante.