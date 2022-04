"Hotel Blanco", l'amore dove meno lo si aspetta al Teatro della Tosse

"Hotel Blanco" è uno spettacolo di Edoardo Ribatto protagonista in scena con Sarah Pesca, in scena al Teatro della Tosse dal 21 al 24 aprile 2022.

È il 12 Novembre 2029. La pandemia non si è mai arrestata. Siamo a Tapla, piccola provincia immaginaria che si affaccia sul mare. Rolando è un uomo di 55 anni che potremmo definire fallito: vive solo da quasi 15 anni, la sua carriera di scrittore si è arenata molto tempo fa, non ha una vita affettiva, né sociale, tira avanti facendo piccola manutenzione in un modesto Hotel, l’Hotel Blanco.

Soffre di una severa depressione, da anni va avanti a barbiturici e antidepressivi. Decide di compiere un atto assurdo e disperato: contattare via internet una prostituta e pagarla perché stia con lui mentre si suicida.

In questo modo conoscerà Elna, 45 anni, ex attrice, poi escort di lusso, ora una delle tante prostitute in rete, la quale accetta il rischio di incontrare questo timido e garbato cliente a fronte di un buon cachet. Ovviamente Elna non sa niente del vero proposito di Rolando, pensa sia un cliente come un altro.

Sotto un cielo plumbeo, davanti a un mare quasi nero, col sottofondo degli elicotteri e della camionetta della protezione civile che intima di non uscire di casa, assistiamo all’imprevedibile nascere di una storia d’amore nata sotto i peggiori auspici.