"Horse & Dog Training" a Mignanego

Nel fine settimana del 13 e 14 marzo 2021, Mare & Monti Team Cinofilo Genova organizza a Mignanego "Horse & Dog Training, con gli Istruttori Ivan Schmidt (Dog Trainer Professional), Virginia Ancona (Dog Trainer Professional) e Lorenzo Sivori (Horse Trainer).

Il seminario verterà sulle differenze e analogie etologiche e sulle convergenze tra le due specie e saranno tracciati punti cardinali delle rispettive metodologie etologiche di addestramento per scoprirne le rispettive affinità.

Nel programma - riferisce Schmidt -si parlerà di pressione (pressare on) e rilascio (pressure off), dei riflessi di opposizione, comprensione degli eventi per la modificazione in corso d'opera, della pazienza e tempi di lavoro, la coerenza, della azioni, relazioni e leadership armoniose e costruttive, rafforzamento della leadership e tanti altri argomenti soprattutto pratici importanti per costruire una relazione di fiducia con il proprio compagno a quattro zampe.

Chi desiderasse maggiori informazioni può scrivere a eventimareemonti@gmail.com