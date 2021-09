"Hope Fest", la festa di Genova Che Osa ai Giardini Luzzati

Tre giorni di incontri, talk e musica ai Giardini Luzzati per l'Hope Fest, la festa di Genova Che Osa. Hope Fest nasce nel 2019 come campagna di attivismo in vista delle elezioni europee. Unisce un grande concerto a attività di mobilitazione per una Europa più unita, più uguale, più solidale, più aperta, più verde ed era parte di una campagna che ha coinvolto associazioni di tutta Europa. Gli organizzatori hanno scelto di mantenere il logo "Hope" per eventi che uniscono cultura e intratteniamento a politica e approfondimento.

Si inizia venerdì 24 settembre alle 18 con "La lotteria del destino", presentazione della ricerca su come le diseguaglianze impediscono la piena realizzazione delle persone. L'evento è gratuito, per partecipare è necessario il green pass. Sarà trasmesso in streaming.

Si prosegue alle 20 con concerto di Daemah e Ben, Frusta e Spillo, Mad Souls e Spezzati. Evento gratuito, green pass necessario.

Sabato 25 settembre alle 16,30 c'è "Come immagini la tua Europa?", laboratorio interattivo per venti ragazzi under 25 sul futuro dell'Europa. Si potrà partecipare con altri giovani e presentare le proprie proposte per una Europa più eguale e solidale. Partecipa Brando Benifei, europarlamentare.

Alle 20 arriva Roy Paci in concerto insieme con i From Arabia To Calabria. Costo 8 euro, birra o soft drink inclusi. Necessario green pass.

Domenica 26 alle ore 18 c'è "Feminise politics, now!", per iniziare un percorso per trasformare forme, regole e linguaggi della politica attraverso il protagonismo di donne e minoranze.

