Holi Splash Run: a Genova la coloratissima corsa non competitiva e adatta a tutti

Arriva a Genova la Holi Splash Run, la coloratissima corsa che prenderà il via domenica 16 giugno dal piazzale 334° Brigata Est-Sap a Genova. Con un percorso di circa 5 Km non competitivo, la Holi Splash Run è adatta a tutti, dalle famiglie, ragazzi e adulti. I disturbatori lanceranno polveri colorate (lavabili, ecologiche e anallergiche) ai partecipanti all’interno del percorso, terminando nell’area centrale dell’evento per continuare la festa per tutta la giornata.

A partire dalle ore 14 aprirà il villaggio con animazione, musica, gonfiabili, iscrizioni e consegna kit; la partenza della corsa è fissata alle ore 18. Preiscrizioni online e info su holisplash.it/genova-2024.

foto: holisplash.it