Torna il trenino magico Genova Hogwarts Express: missione Epifania

Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams annunciano il lieto ritorno del trenino magico Genova Hogwarts Express missione Epifania in partenza nei giorni giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022.

Un'edizione speciale dedicata alla Befana che verrà a trovare i piccoli viaggiatori con gustosi doni portafortuna per il nuovo anno. Ma il viaggio sarà dedicato a tutte le streghe del fantastico mondo di Harry Potter, nella scuola di magia più famosa del mondo tra incantesimi, pozioni e tradizione: partendo dalla piccola Hermione, passando per l'amata McGranitt e finendo con la terribile Lestrange, la Befana di Azkaban.

L'inverno rende i boschi dell'entroterra ligure, uno scenario magico e unico tutto da fotografare: da qui parte l'idea di premiare la fotografia più rappresentativa della giornata che racconterà "il viaggio magico" di maghi e streghe per un giorno.

Il primo e unico trenino magico italiano, da ottobre 2019, viaggia sulla rotta storica Genova Casella, con partenza dalla Stazione di Manin (ore 8.30 smistamento e partenza alle 9). Tutti gli appassionati della saga del maghetto più famoso del mondo, in divisa da studenti di magia, possono rivivere l'emozione del viaggio verso Hogwarts allietati e interrogati dai professori della scuola più amata dai ragazzi e non solo. Il percorso prevede aneddoti, prove di abilità, incantesimi pozioni e indovinelli per un pubblico da 0 a 99 anni.

All'accoglienza, la professoressa di erbologia Pomona Sprite (Deborah Carelli) con la sua urlante mandragola, Severus Piton (Alberto Cervelli) fermo a pagina 394, Bellatrix (Sophie Lamour, ideatrice dell'iniziativa) pronta per lanciare maledizioni e naturalmente Minerva McGranitt, Mirtilla Malcontenta, Priscilla Corvonero, Sibilla Cooman, Rita Skeeter.

Il viaggio ha in serbo tante novità: per volontà dello staff si segue il calendario potteriano proprio per immergersi ancora di più nell'atmosfera magica.

Ogni carrozza segue le norme anti-covid per cui il numero dei posti disponibili è molto limitato.

Prenotazioni solo ed esclusivamente su whatsapp al seguente numero 340 4910024.