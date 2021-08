Hockey sotto la Lanterna: torna il torneo internazionale giovanile

Sabato 28 e domenica 29 agosto 2021 al campo Lagaccio torna la consueta non-stop di hockey giovanile arrivata alla decima edizione: "Hockey sotto la Lanterna" è il più grande torneo internazionale promozionale di hockey su prato rivolto alle categorie under 8, under 10, under 12 e under 14. Ci sarà posto per maschi e femmine, con il consueto spazio dedicato ai ragazzi speciali del parahockey.

Tutte le edizioni hanno confermato la kermesse quale autentica "maratona" di hockey, ma anche un evento sportivo di gioia, di divertimento e di amicizia.

Per maggiori informazioni su come partecipare al torneo: www.genovahockey1980.it