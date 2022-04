Street Gorillaz 2.0: al Cane torna la notte dedicata all'hip hop

Dopo il grande successo della prima edizione, Cornigliano Mon Amour e Cane tornano con “Street Gorillaz 2.0”,un altra serata dedicata al rap ligure, sabato 30 aprile.

Si esibiranno “Sollow” “Lyo” “3ayach”,i rookie del “team lo zar”,accompagnati da “Lo Zar” stesso; “Sesma & Nemys” e “Nil”,giovani promesse seguiti da “Dbmc”; “Braska”,la quota rosa della serata direttamente da La Spezia,anche lei facente parte del “team Lo Zar”; “Grave & Acido”,duo dell’entroterra ligure pronti a portare il loro stile tagliente ed incisivo; “Vago” da Certosa,promessa di alti livelli del panorama rap genovese; “Effe El Nari”,colonna portante del rap genovese come artista e organizzatore di eventi.

Gli artisti

Sesma: Simone Culotta, in arte Sesma

Inizia a fare freestyle ai giardini nel 2020 dopo aver conosciuto la realtà del link.147. Dopo le prime battle a gennaio 2021 inizia a scrivere sempre di più e a giugno esce il suo primo pezzo :"Vista Passata". Dopo il primo pezzo fa uscire altro 4 pezzi,: "Vista Futura" "Buzz Lightyear ( feat. DBMC)" "Cobalto ( feat. Ally & Nemys )" e "Light" che è il suo ultimo pezzo.

Nemys: inizia a scrivere i suoi primi testi nel 2019 e prende la cosa più seriamente nel 2020 insieme a Sesma dopo aver conosciuto anche lui la realtà del link.147. Sta collaborando con Sesma dopo l'uscita di "Cobalto" per portare freschezza e fare uscire le nuove leve di Genova.

Nil: approcciato alla musica negli ultimi anni, e soprattutto negli ultimi mesi. Registra i miei pezzi da Dbmc, per ora ha registrato due singoli, mentre se ne possono trovare due più vecchi su Youtube. A ispirarlo, ciò che accade ogni giorno, la strada, e la voglia di rivalsa.

Nicolò Ettore Oliaro, in arte Sollow: rapper e produttore classe 2002. Genovese, nato e cresciuto nel quartiere di sturla, approccia presto alla cultura urban grazie al fratello più grande che lo introduce al mondo hip hop portandolo ai primi contest di freestyle in città. Nel 2018 pubblica il suo primo singolo, Kimono Freestyle, contenuto nel suo primo album "Esse" che uscirà nel 2020. Nel 2021 produce "Kraken" e "Birre & Barre", mixtape d'esordio di Buzza e Aima, amici già da prima della musica. Sempre nello stesso anno, ha prodotto e collaborato come featuring in numerose tracce di artisti della sua città.

Giulio Bonucci, in arte Lyo: nato a Genova il 2 gennaio 2000, cresciuto nella provincia di Recco è un artista che si è approcciato all'hip hop molto presto, scrive i suoi primi testi già alle medie dando da subito un forte peso al contenuto dei suoi brani. Nel 2021 pubblica il suo primo singolo "Viaggio" accompagnato da una melodica produzione del suo caro amico e compagno di lavoro "Lozar" , e recentemente, il 2 Febbraio 2022 , esordisce su YouTube con il video di "Alba" , brano nella quale vengono a galla i sacrifici e la dedizione alla sua musica con un accenno più calcato alle sue sonorità e alla maturità artistica acquisita. Al momento neanche lui sa quali siano i suoi prossimi passi per il pubblico ma nella sua vita la musica è sempre al primo posto, tra studio e scrittura non vede l'ora di fare un ulteriore salto di qualità e regalarci qualcosa di ancora più innovativo.

3ayach, all’anagrafe Youssef: nasce in Tunisia nel ‘99. Si trova in Italia da un anno e capita a Genova in zona Borgoratti, dove conosce LoZar. Unisce le sue origini tunisine alla passione per l’hip-hop dando vita a un rap conscious e introspettivo cantato interamente in arabo. Nel 2021 esce il suo primo singolo "Guerra di nervi ", seguito da "Occhi che guardano" nel 2022.

L’ultimo singolo che ha rilasciato, sempre prodotto da LoZar si chiama ”Sempre pronto”. 3ayach ha tanti progetti da realizzare e per farlo confida molto nelle sua squadra e nelle sue capacità.

Massimo Salone, in arte LoZar: classe 75’, nasce a Genova ma inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica a 19 anni nella zona di Rapallo suonando come batterista in diversi gruppi grunge rock locali. Dopo circa 12 anni di concerti live non solo in Liguria ma in tutto il territorio nazionale, inizia ad appassionarsi al rap grazie alla nascita del figlio che gli fa ascoltare alcuni pilastri del rap italiano come Fibra, Club Dogo, Inoki Ness e molti altri. Da allora inizia a farsi conoscere grazie all’organizzazione di contest tra artisti emergenti provienienti da tutt’Italia e all’organizzazione di live. Nel periodo di stop ai concerti dal vivo a causa della pandemia, inizia a cimentarsi nella produzione musicale. Tra le sue produzioni ricordiamo “Luna” di Helmi Sa7bi, “Cassetto” di Braska, “Viaggio” di Lyo e l’album 149 di Effe el Nari. Al momento sta lavorando come producer e manager al percorso discografico di Braska, Effe el Nari, Lyo e 3ayach.

Braska, all'anagrafe Giulia Cerasoli: nasce a La Spezia nel '98 e nutre sin da piccola una grande passione per la musica iniziando a studiare canto e chitarra da giovanissima. Fin da subito inizia a partecipare a contest canori, serate live e festival della zona e non solo, infatti a soli 13-14 anni ha già l'opportunità di calcare il palco dell'Alcatraz di Milano un paio di volte in occasione di un contest. Braska ha avuto la fortuna di poter sperimentare diversi generi musicali, infatti per circa 2 anni ha preso parte a una band rock come cantante solista e qualche anno dopo è stata chiamata a cantare in un coro gospel. Da sempre si riconosce in generi come il soul, il blues, l'r&b e il rap, con cui poi ha dato vita al sound che la identifica. All'età di 15 anni, dopo aver cantato in numerosi eventi dal vivo ha iniziato a cimentarsi nella scrittura, esordendo con i suoi primi inediti al Premio Lunezia, di cui si è aggiudicata un posto in semifinale a Roma. Braska inizia a lavorare al suo percorso discografico pubblicando i primi pezzi con videoclip su YouTube: Usain Bolt Freestyle nel 2018 e Gtt nel 2019. Esordisce nel 2020 con il suo primo singolo "Fez" e a marzo 2021 con "Cori. Nel 2021 inizia la collaborazione con LoZar (Manager e producer) con il quale stanno attualmente intraprendendo un percorso discografico indipendente e con cui sta realizzando il primo album. Tra gli ultimi singoli rilasciati ricordiamo "Le storie di un altro" "Cassetto", "The Hell" e "Cos'è il male?".

Grave e Acidoh: rispettivamente classe ’96 e ’97, sono due rapper attivi dal 2012. Si fanno notare a Genova aprendo i live di Izi, E-Green, Jesto, Rancore, Dutch Nazari e, come freestyler, partecipando a diversi contest locali. Nel 2019 confermano il loro sodalizio con il singolo “Ice Cream”, mentre nel 2020 viene pubblicato l’album solista di Acidoh “Freedom”. Nel 2021 rilasciano il loro primo progetto in coppia: “Quaraptena (don’t work, be EP!)”, un EP di 6 tracce che vanta anche una collaborazione con Simo X.

Riccardo Bixio: in arte Vago, è un giovane rapper emergente, classe 98, di Genova. Coltiva la passione per il rap dall’età di 13 anni, iniziando a praticare freestyle partecipando anche a battle durante manifestazioni musicali, come il Cornigliano Mon Amour. Inizia a farsi un nome tra le nuove leve genovesi pubblicando una serie di singoli e piccoli progetti. Le prime occasioni si presentano nel 2019, quando la traccia “Io e Lei ft. Cifra149” diventa virale sulla piattaforma di Tik Tok contando più di 100mila video con il suono della canzone e 13.5 streaming su Spotify. Arriva il primo contratto discografico con Visory Records in distribuzione con Believe durante il quale escono vari singoli e collaborazioni importanti come quella con Don Joe per terminare con la pubblicazione del suo primo album “Immagini”. Dopo il periodo sotto contratto, ad oggi Vago è tornato ad essere indipendente per seguire il proprio sogno in maniera tale da essere padrone della sua arte senza alcun vincolo, per scelta propria. La musica è tutto ciò che conta per lui e continua a lottare per inseguire i propri obbiettivi.

"Alessandro Frola" in arte Effe El Nari 149 classe 1991: nasce e cresce in Genova Sampierdarena, si avvicinò al mondo dell’hip hop già all’età di 11 anni grazie al fratello di sangue che lo fece muovere i primi passi nel mondo del breaking. Crescendo ed emulando il fratello all’età di 16 anni scrisse i primi testi e poco dopo 2 anni con ragazzi del suo quartiere si unisce per creare nel 2010 una crew di artisti dal nome Blazers Crue. Medesima crue crea a sua volta eventi e un movimento molto forte ad dare un contributo alla scena hip hop genovese, dove ne era un maggior esponente come Maestro di cerimonia (mc). Nel 2011 fece uscire il primo disco “One Shot” da solista composto da 8 tracce con presenti featuring locali e beat auto prodotti. Nel 2013 si unisce al movimento notturno come Mc insieme a Dj Kamo e Dj JayPee presso l’Aqa Café uno dei club più importanti in Liguria dove raduna una volta alla settimana gli esponenti della scena ligure delle 4 discipline. Nel 2015 fece uscire il secondo disco “One Kill” da solista composto da 17 tracce con presenti featuring locali ed internazionali del calibro di Wiz Guy e Flexus Molen e beat prodotti da Demo. Nel 2018 contribuisce alla creazione e presentazione di uno dei festival più importanti degli ultimi anni come il Ge Hip Hop festival. Nel 2020 fece uscire il suo ultimo progetto “149” disco prodotto dal Lo Zar (Manager e Discografico) composto da 6 tracce con featuring locali dal calibro di Styph e Plata e beat prodotti dal Lo Zar, Lasve e il suo Dj Angioni in cui lo segue da 10 anni nei dj set e live. In data odierna sta lavorando a dei singoli che farà uscire nei prossimi mesi dopo 2 anni di stop.

Ingresso riservato ai soci Arci 2021/2022: in caso di mancata iscrizione e sottoscrizione si può sempre fare presso il circolo la sera stessa.

Obbligo di super green pass. Apertura circolo ore 19 inizio live ore 20.