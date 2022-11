Henry Carpaneto Organ Trio al Count Basie Jazz Club

Sabato 3 dicembre, al Count Basie Jazz Club, Henry Carpaneto si esibisce col suo Organ Trio. Un tributo ad uno strumento, l’organo Hammond per l'appunto, che è diventato, dagli anni 50 in poi, sempre più importante nel panorama musicale grazie a nomi illustri quali Jimmy Smith, Jack MCDuff, etc etc.

Alla batteria troveremo Alberto Pavese, Batterista di Gloria Gaynor, lo troviamo con tutti i big italiani, da Loredana Bertè a Gianni Morandi e Ron solo per citarne alcuni. Dal 2019 collabora con Matt Schofield, nuova stella del British Blues.

Alla chitarra Andy Pitt: Talento della chitarra Blues e non solo completa questo incredibile “combo”: Vi faranno viaggiare oltre oceano ed esplorare la Black music dal Blues al Funk al Rock & Roll.

Henry Carpaneto - Piano, Organo, Voce

Andy Pitt - Chitarra

Alberto Pavese – Batteria