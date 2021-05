Al Talent Garden il summer camp in cui i robot si costruiscono con le "Mistery Box" come a MasterChef

Prendendo ispirazione dalla trasmissione MasterChef, il team di HelloRobot ha creato un format dove i partecipanti dovranno costruire robot in base o agli “ingredienti” forniti oppure secondo le disponibilità del "laboratorio". Non saranno le "Mistery Box" del programma tv bensì le "Mistery Bot". Gli automi però non dovranno soddisfare palati sopraffini ma saranno impegnati nel risolvere sfide legate alla robotica di servizio, alla "Rescue robotics", in ambito medico e molto altro ancora.

Dopo aver imparato e anche ripassato nozioni di matematica, fisica, geometria, logica ma anche di italiano e letteratura, i partecipanti avranno il tempo contato nella realizzazione del loro progetto.

Sempre ispirandosi alla famosa trasmissione di cucina, numerose saranno le esterne (attività all'aperto) dove i robot verranno costruiti e programmati per muoversi e agire a terra, in acqua ed anche in aria. Inoltre i partecipanti potranno costruire gli ambienti in cui agiranno i robot usando dei mattoncini giganti. Una sfida divertente e giocosa in cui imparare grazie agli insegnanti esperti di Scuola di Robotica.

Il Summer Camp sarà diviso in diverse sessioni di apprendimento in cui i partecipanti potranno imparare a costruire robot con diverse piattaforme tra cui: Lego Ev3, Halocode, Microbit, Codey Rocky e droni.

Orari: programma è full-time, dalle 9.00 alle 17.00

Materiali: durante il corso verranno realizzati, utilizzati e programmati robot Lego Ev3, Halocode, Microbit, Codey Rocky e Droni.

Certificazioni: alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Costo del corso: 299 € per i primi 5 iscritti e di 349€ per gli iscritti successivi.

Il corso si svolge presso Talent Garden, al Parco Scientifico Tecnologico di Genova, raggiungibile con i mezzi pubblici o in auto. Per maggiori info: https://genova.talentgarden.org/#where

