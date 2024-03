Danila Stalteri porta in scena “Hasta siempre, Frida!” al Teatro Garage

Venerdì 8 marzo 2024, alle ore 21, al Teatro Garage va in scena “Hasta siempre, Frida!”, uno spettacolo con Danila Stalteri scritto e diretto da Maurizio Nicastro. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Garage omaggia una tra le figure più interessanti e influenti del Novecento, che per la sua vita e la sua arte è divenuta immortale.

“Hasta siempre, Frida!” è un viaggio all’interno dell’anima di Frida Kahlo per trovare le ragioni e le contraddizioni delle sue scelte, che mostrano il suo essere fragile e indistruttibile allo stesso tempo. Una donna e un’artista che ha saputo trasformare il dolore e la sofferenza in eccelsa creatività. A interpretare la pittrice messicana è Danila Stalteri, attrice di cinema, teatro e televisione, volto di numerose serie tv di successo come “Don Matteo”, “Incantesimo”, “Carabinieri” e “Provaci ancora, Prof!”. Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale nel settembre 2022 al Palazzo della Cultura di Catania nell'ambito del Catania Summer Fest e arriva per la prima volta a Genova.

«Su Frida Kahlo si è scritto, detto e fatto tanto – raccontano Stalteri e Nicastro – ma non ancora abbastanza perché tanti sono i motivi che la rendono immortale. Questa pièce scava nei sentimenti più intimi di un’artista che incarna la rivoluzione come concetto più avanzato di modernità per la sua comunicazione globale sia essa verbale, artistica e comportamentale».

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare online sul sito www.teatrogarage.it oppure all’ufficio del teatro (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 11 alle 14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447