Avventura magica alla miniera di Monte Loreto con Harry Potter e la pietra focaia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 06/01/2024 al 06/01/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 6 gennaio 2024 Avventure Cittadine Genova è lieta di invitare tutti i fan del maghetto più amato del mondo, grandi e piccini, alla prima avventura del nuovo anno: tra divertimento, natura e cultura! Per festeggiare la Befana arriveranno i Tre Re... Maghi della scuola di magia più amata del mondo che porteranno Oro, Incanto e Burrobirra!

Insieme si entrerà nel favoloso mondo delle pietre magiche e del sotto suolo alla ricerca della leggendaria pietra focaia... Un'epifania davvero unica tra divertimento e scoperte insieme a Professori di Hogwarts e alle guide babbane del Mucast per visitare la Miniera di Monte Loreto.

Non mancherà il tradizionale momento dello smistamento grazie al Cappello Parlante, fotografato da DaruMa Photo che omaggerà i presenti con lo scatto in formato digitale. Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso, Corvonero, tutti scopriranno i segreti delle pietre magiche perché la giornata proseguirà con una visita speciale con sorprese incantate, e la sorprendente escursione in miniera accompagnati da guide specializzate.

L’evento dedicato a tutti i fan di Harry Potter sarà interamente focalizzato sui minerali: nella magia e nella scienza, tutti potranno imparare i segreti della Terra da ogni punto di vista. Dalla pietra filosofale passando per la pietra della resurrezione i potterheads apprenderanno i segreti straordinari della geologia. Non finisce qui: infatti tutti i presenti parteciperanno a una vera sfida ovvero una caccia alla “Pietra Focaia” tra fiaba e realtà, anagrammi, pozioni e natura!

L'avventura è pensata per tutti adulti e bambini.

Info e Prenotazioni 340 4910024