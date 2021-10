Busalla come Hogwarts: Halloween a 'Villa Malfoy'

Prezzo non disponibile

È in arrivo una nuova magica avventura in stile Harry Potter in Liguria. Grazie al patrocinio del Comune di Busalla, Genova Dreams e Avventure Cittadine presentano lunedì 1 novembre dalle 14,30 "Halloween a Villa Malfoy". La location è Villa Borzino, a Busalla.

La dimora per l'occasione diventerà il quartier generale dei Serpeverde, l'ideale scenario per un'avventura con la famiglia o con gli amici tra divertimento e magia.

Nion mancheranno lezioni di pozioni, erbologia, giochi, incantesimi, e molte sorprese per la nuova avventura firmata Avventure Cittadine Genova.

Pochi posti disponibili, evento a numero chiuso. L'evento è per tutta la famiglia: i bambini devono obbligatoriamente partecipare con (almeno) un adulto che giocherà con loro.

Info via WhatsApp: 3404910024. Qui si possono acquistare i biglietti.

Green Pass obbligatorio secondo le normative vigenti.