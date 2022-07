Serata hard rock al femminile al Lilith Festival

Il Lilith Festival riprende il 9 luglio con una serata presso l’ex-caserma Gavoglio, nel quartiere del Lagaccio, che si preannuncia alquanto adrenalinica, all’insegna del power rock al femminile, con il doppio concerto di The Negative 0 e Godzilla Was Too Drunk To Destroy Tokyo.

The Negative 0 project nasce da un’idea della batterista e produttrice Elisa Pilotti, con alle spalle collaborazioni importanti come quelle con Jennifer Batten (chitarrista storico di Michael Jackson), Ryan O'Donnell (Ian Anderson's Jethro Tull), Andy (Bluvertigo) e con produttori del calibro di Marco Calliari (Subsonica)e Roberto Vernetti (Bjork). Il progetto The Negative O combina influenze metal, industrial, drum&bass con un’elettronica minimale e loop. La forza del progetto sta nei groove energici che caratterizzano il sound dei brani originali e dei remix.

Parte fondante del progetto è la bassista e dj veneta Erica Pagin Ladybass, che arricchisce il progetto con uno stile originale, ricco di elementi noise. Erica ha suonato in diverse formazioni rock metal come Cruenta Lacrymis, Frantic Amber e Dark Lunacy.

I GWTDTDT presentano così il loro progetto: “Godzilla nasce negli anni 50 da degli esperimenti atomici americani nelle Hawaii, non sappiamo quando abbia cominciato a bere ma visto che Tokyo è ancora integra immaginiamo presto. Per quanto riguarda la band è un power trio senza fronzoli con influenze che vanno dagli Stooges ai Ramones passando per Doors ed L7. Miriam alla batteria e seconda voce, Alessandro alla chitarra e Sara al basso e voce. Quando non siamo nei dintorni di Tokyo ci troviamo nell'entroterra di Finale Ligure”.

Ingresso libero, apertura dalle 19:30. Inizio concerti 20:30.

In collaborazione con l’associazione La Casa Nel Parco, che sta restituendo al quartiere del Lagaccio e alla città un luogo di grande suggestione.

Come arrivare? Si può raggiungere l'ex-caserma in auto (ma non ci sono molti parcheggi) o in scooter prendendo via del Lagaccio da via Andrea Doria; in bus con la linea 54; a piedi in dieci minuti da Genova Piazza Principe, passando per Salita della Provvidenza.