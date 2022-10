Torna Happy Theatre Hour, il format dinamico pensato per gli under 35

Teatro e socialità, suggestivi live set e performance musicali, quiz interattivi e foto corner sono gli ingredienti di Happy Theatre Hour, il dinamico format pensato per gli under 35, nato grazie a un progetto ideato con Club Silencio nell’ambito del bando Open2Change di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il primo appuntamento della nuova stagione è previsto mercoledì 26 ottobre al Teatro Ivo Chiesa. Si parte alle 18, al Bar della Corte, con aperitivo e dj set di Rachid Bouchabla, batterista e percussionista della band genovese Ex-Otago, che nei live set è conosciuto col nome di Bellarasho. Durante l’aperitivo ci sarà la possibilità di vincere gadget e biglietti per i prossimi spettacoli della stagione.

La serata prosegue alle 20.30 sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa con Maria Stuarda, dramma storico di Friedrich Schiller, diretto da Davide Livermore. Passione, ambizione, intrighi di corte e vendette, nel coinvolgente duello tra Elisabetta I, regina d’Inghilterra e Maria Stuarda sovrana di Scozia. L’immaginifica regia di Livermore vede alternarsi nel ruolo delle protagoniste Elisabetta Pozzi e Laura Marinoni, che indossano costumi di Dolce & Gabbana. Con loro in scena Gaia Aprea, Linda Gennari, Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi e Sax Nicosia, interpreti di una girandola di personaggi. Coprotagonista della storia la partitura musicale composta da Mario Conte e Giua: un mix di pezzi inediti e brani rinascimentali rielaborati in chiave dark rock, eseguiti in scena da Giua con la chitarra elettrica.

L’accesso all’evento delle 18 è gratuito con prenotazione, mentre per Maria Stuarda sono disponibili biglietti a 16 Euro per gli under 35 e a 13 Euro per gli universitari, entrambi comprensivi di aperitivo e spettacolo.

Gli eventi di Happy Theatre Hour sono realizzati con il contributo di Leonardo e promossi in collaborazione con i GAIS – Giovani Ambasciatori in Scena.