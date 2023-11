Happy jazz: concerto + jam session jazz Niniano/Repola feat. Aldo Zunino

Concerto Jazz di apertura con i giovani Mattia Niniano al pianoforte e Marcello Repola alla batteria che, per l'occasione, si avvalgono del prezioso contributo del contrabbassista Aldo Zunino. A seguire la jam session jazz: incontri improvvisati di musicisti e cantanti per la straordinaria atmosfera di una serata jazz sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono magia e divertimento.

INGRESSO: 5 EURO per i soci ARCI (con tessera Arci di quest'anno)

Per i non tesserati 15 EURO, comprensivo di tessera Arci

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it