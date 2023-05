Happy Jazz: concerto + jam session jazz Alternative take

Concerto jazz di apertura col gruppo Alternative take con Lino Nobili alla tromba, Bruno Sagoleo al piano, Riccardo Sponza al contrabbasso e Luca Faggioni alla batteria. A seguire, jam session: incontri improvvisati di musicisti e cantanti per la straordinaria atmosfera di una serata jazz sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono magia e divertimento.

Lino Nobili - Tromba

Bruno Sagoleo - Piano

Riccardo Sponza - Contrabbasso

Luca Faggioni – Batteria