“Hanami” a Palazzo Tursi: evento dedicato al Sol Levante con sfilata di kimono cerimoniali e storytelling

Domenica 5 maggio alle 16:30, presso l'androne di Palazzo Tursi, Sakura Project Arte in Movimento - iniziativa artistica dedicata alla cultura del Sol Levante ideata da Sophie Lamour e prodotta da Genova Dreams aps - è lieta di presentare con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Municipio Centro 1 Est “Hanami”, una sfilata dedicata al Kimono cerimoniale giapponese, accompagnata da uno storytelling descrittivo, con un messaggio importante per il periodo che stiamo vivendo.

Programma

- La straordinaria sfilata di kimono antichi cerimoniali: alla scoperta dei dettagli e dei particolari simbolici di varie tipologie di kimono furisode, kurotomesode e uchikake

- Il suono del Taiko del Maestro Stefano Bertoli. Inizia gli studi di batteria e percussioni nei primissimi anni Ottanta in ambienti Jazz e Avanguardistici. La sua passione per l’Oriente lo portano spesso a viaggiare per il Giappone dove approfondisce lo studio prima di Gong e Campane tibetane, poi del Taiko. Sempre in Giappone realizza tre libri fotografici, di cui l’ultimo, KOTODAMA, é in uscita in questi giorni per Kipple Edizioni

- Le opere della pittrice Lisi Vaiani Mirella ispirate a “Memorie di una Geisha”

- La mostra fotografica “Hanami” con percorso didattico itinerante a cura di Daruma Photo dedicata a un'eccellenza giapponese che si trova nel cuore dell'Italia: La Casa del Tè di Certaldo

- La presenza della Rivista Zoom. Dopo il successo di Zoom Japon in Francia e Zoom Japan in Inghilterra, Edizioni Ilyfunet lancia Zoom Giappone, il primo trimestrale italiano per gli appassionati di Giappone. Esso va al di là della cultura prettamente pop e spazia attraverso l’attualità giapponese in ambito culturale, turistico, sociale, economico, sportivo e politico. La rivista si rivolge a tutti gli italiani affascinati dal Giappone e dalla sua cultura e si avvale della partecipazione di giornalisti internazionali che collaborano con testate del calibro di Le Monde o del Wall Street Journal.

Sakura Project

Sakura Project nasce nel 2017 a Genova. Una sfilata pensata come un Vernissage in movimento: in cui le donne che indossano kimono diventano vere opere d’arte al di là della taglia e dell’età... I kimono cerimoniali provenienti da Kyoto, Nagoya e Osaka, originari di varie epoche del 900, verranno raccontati e descritti in un defilè in cui il pubblico presente potrà ammirare la maestria e l’arte del gusto giapponese.

L’evento “Sakura Project: Arte in Movimento” è stato riconosciuto dall'Ambasciata Giapponese di Roma per il valore artistico e di conseguenza inserito nelle celebrazioni ufficiali del 150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia nel 2017.

La mostra fotografica con percorso didattico di Daruma Photo è una straordinaria novità per cogliere nella profondità l'essenza della cultura nipponica attraverso 30 cartelli esplicativi della cerimonia del tè e del Hanami. Le foto raccontano la bellezza della cultura della pace, che ama la natura e che da essa trae ispirazione e pace interiore. Natura, quindi fiori, alberi, che circondano le donne che indossano sontuosi kimono di seta. Donne protagoniste nei dipinti dell'artista Lisi Vaiani Mirella che immortala la sua visione di “Madame Butterfly”: colori e delicatezza, eleganza e raffinatezza per celebrare l'artista del sol levante per eccellenza, la geisha.

L'evento è gratuito.

Info sulla pagina Facebook Sakura Project.