Sabato 30 ottobre alle 15 si terrà l'evento "La Lanterna cerca casa - Speciale Halloween".

Si tratta della narrazione di una fiaba inedita, pensata per i bambini ma che saprà affascinare anche gli adulti, per imparare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città. Una filastrocca introdurrà la visita che, lungo la passeggiata che porta alla Lanterna, intratterrà con giochi e curiosità sul simbolo di Genova e sul porto, per raccontare ai partecipanti i principali eventi della sua lunga storia.

Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre.

Posti limitati, su prenotazione (informazioni qui)

L'appuntamento è alle 15 davanti al Terminal Traghetti.

La quota di partecipazione è di 8 euro per bambini fino a 6 anni, 12 euro per bambini dai 7 anni e adulti, gratis per bimbi da 0 a 3 anni.

