Halloween, avventura sotterranea e cena "con i Mangiamorte" per i fan di Harry Potter

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre Avventure Cittadine Genova celebra Halloween come mai prima presso la Miniera di Gambatesa a Nè in provincia di Genova, insieme allo staff del Genova Hogwarts Express.

Una nuova avventura per i potterheads di tutta Italia: "Hogwarts e il mistero di Halloween", edizione speciale con il trenino fantasma GenovaGhostExpress.

Due giorni in cui la miniera si vestirà di magia. Una nuova avventura, una vera esperienza in cui i maghetti attraverseranno i sotterranei sinistri della Banca Gringotts con il trenino fantasma alla scoperta dei luoghi segreti dei Dissennatori, dei Mangiamorte, passando per le segrete di Azkaban, incontrando professori e i fantasmi delle case. Non potrà mancare lo spazio del maestro di Ollivander, e postazioni allestita per selfie magici a Diagon Alley.

Inoltre tutti i maghi e le streghe sono invitati a portare la propria zucca e a seguire il laboratorio artistico "il coccio magico di Hogwarts" diretto da "Fiori Coccio e Fantasia" per partecipare al concorso fotografico "Hogwarts vale una Zucca"; i vincitori avranno un servizio fotografico a tema Harry Potter insieme a DaruMa Photo.

Costi, orari e prenotazioni

Informazioni e Prenotazioni 0185338876

Trenino fantasma a partire dalle ore 11.00 compreso viaggio in miniera, animazione, foto, allestimento, postazione selfie, Diagon Alley 20 euro a persona

A Tavola con i Mangiamorte: il menu

Il 31 ottobre a partire dalle 19.00 solo per i più coraggiosi percorso a piedi alla scoperta dei luoghi oscuri della Miniera con allestimento speciale, a seguire la cena speciale "A Tavola con i Mangiamorte" con spettacolo, effetti speciali, indovinelli e scherzetti, incantesimi e tantissime sorprese durante e dopocena...e per concludere si accenderanno le zucche e si berra' il nettare magico sotto la luna piena.

Si ringrazia Preti 1851 dolci specialità Genovesi, Miniera si Gambatesa, Ski-Mine, Parco Naturale Regionale dell'Aveto.

Il costo è di 25 euro a persona