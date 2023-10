Halloween a Casa Colombo “Calaveritas. El dìa de los muertos nella tradizione messicana”

Sabato 4 Novembre ore 15 “Calaveritas. El dìa de los muertos nella tradizione messicana”,

Casa Colombo

Dopo il grande successo dello scorso anno, Casa Colombo ripropone “Calaveritas. El dìa de los muertos nella tradizione messicana”, l’attività per famiglie a tema Halloween a cura dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro, che avrà luogo nella giornata di sabato 4 novembre alle ore 15:00. Una attività ludico-didattica che farà scoprire ai bambini le origini precolombiane della festa del Dìas de los meurtos in Centro America, attraverso racconti, video, immagini, filastrocche e un laboratorio creativo che avrà come protagoniste le calaveritas, teschi e scheletri tipici del giorno dei morti in Messico. Questa festa ha una storia millenaria, riconosciuta dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità. In compagnia degli operatori museali, i bambini “incontreranno” la divinità preispanica Mictlantecuhtli, signore dell'infra mondo o regno delle ombre e alcuni personaggi, come le catrinas e la calaca, teschi e scheletri raffigurati nelle opere del famoso illustratore e litografo messicano José Guadalupe Posada e nelle opere di Diego Rivera, affinché i ragazzi possa identificare in queste opere le figure delle catrinas, il nome con il quale in Messico vengono chiamati i teschi con abiti vittoriani.

A seguire, un divertente e coloratissimo laboratorio creativo per la costruzione della propria maschera.

INFO: costo: € 7,00 a bambino (1 bambino + 1 adulto) Per info e prenotazioni telefono: 3312605009, e-mail casadicolombo@solidarietaelavoro.it; Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima dell'evento, soggetta a conferma (minimo 6 partecipanti, max 15 pax)