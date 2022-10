Halloween a Bogliasco: caldarroste, corteo e letture paurosi, strega mangiafuoco e musica

Prezzo non disponibile

Ritorna l'ormai tradizionale festa di Halloween a Bogliasco organizzata da Pro Loco: lunedì 31 ottobre dalle ore 15:30 tanti appuntamenti per le vie del paese. Sfilata, musica, letture paurose, caldarroste per tutti fino a sera. Alle ore 15:30 parte dal piazzale delle scuole il "Corteo da paura" dove la musica stregata dei "Fuori di Zucca" trascinerà mostri, maghi, streghe e fantasmi per le vie del paese fino alla Piazza XXVI aprile.

Una volta giunti in piazza si susseguono tanti appuntamenti fino a sera: per le piccole anime coraggiose, nel suo antro spettrale, la strega Monica narrerà "terrificanti" storie di paura, con un suggestivo sottofondo musicale dal vivo (16:30/17:30 fino ai 6 anni - 17:30/18:30 dai 7 anni).

Alle ore 18:30 la maga del fuoco Mabel danzerà tra le fiamme, sulle note ombrose dei "Fuori di Zucca". Dalle 15 fino a sera, caldarroste e un filtro magico (solo per adulti) chiamato Vinbrulè.

Evento promosso dalla Proloco di Bogliasco in collaborazione con gli Alpini di Nervi, la Biblioteca Civica V. Brocchi di Nervi e con il patrocinio del Comune di Bogliasco. Si ringraziano i VAB Colibrì per il servizio antincendio.