Halloween ad Arenzano: luna park, focaccette, laboratori

Orario non disponibile

Quando Dal 30/10/2021 al 31/10/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Arenzano

Sabato 30 ottobre Arenzano è accoglie fantasmi, streghe e vampiri per festeggiare la giornata di Halloween con eventi per i più piccoli e non solo.

Dalle ore 10.00, la Serretta del Parco di Villa Negrotto Cambiaso si trasformerà in un laboratorio mostruoso dove verranno anche narrate storie di mostri paurosi, per bambini dai 6 anni, grazie all’Associazione Kust&Arte e alla Biblioteca civica “G. Mazzini”.

Il laboratorio artistico consisterà nel trasformare materiali di riciclo in fantasiosi e coloratissimi pippistrelli e fantasmi, proprio per ricordare che ad Halloween si celebra un momento importante della ciclicità della natura.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria nominativa, con le seguenti modalità: presso ufficio IAT Lungomare Kennedy, via mail a iat@comune.arenzano.ge.it,

via WhatsApp 3313614223.

Dalle ore 15, via Bocca si trasformerà in un Luna Park con 6 postazioni gioco ispirate a Halloween, con coreografie, personaggi e animazioni a tema, a cura dell'Associazione Comitato Carnevale dei Ragazzi di Arenzano. Non è necessaria la prenotazione.

Domenica 31 ottobre l’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Arenzano sarà in Via Bocca con uno stand gastronomico con distribuzione delle classiche focaccette. I fondi raccolti verranno devoluti in beneficienza.