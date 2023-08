L'enfant prodige del pianoforte Hakan Basar in concerto a “Chiavari in Jazz”

Sarà il giovane pianista di Istanbul Hakan Basar il protagonista assoluto del quarto concerto in programma a Chiavari in Jazz 2023. Con lui sul palcoscenico di Piazza Nostra Signora dell'Orto venerdì 25 agosto alle ore 21, ci saranno il contrabbassista Michelangelo Scandroglio e il batterista Yoran Vroom.

Le “Blue Note” che l'enfant prodige turco diffonderà nella splendida piazza saranno quelle della migliore tradizione, arricchite dalla grinta e dall'esuberanza tipica, ma non banale, dovuta della sua giovane età. Si presenta in trio, il classico trio formato da pianoforte, contrabbasso e batteria. Ci dovranno essere ancora conferme, ma ascoltandolo si ha l'impressione di essere davanti ad un leader predestinato che con autorevolezza guida i suoi compagni d'arte, che in questa occasione sono i solidi e super affidabili Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e l'olandese Yoran Vroom alla batteria, lasciando loro spazi e meriti.

Classe 2004, inizia i suoi studi all'età di 8 anni ripercorrendo gli stili dei grandi pianisti come Petrucciani, Peterson, Jarrett, Evans, Barron, Joplin, Monk. Hakan Ba?ar si è esibito a 10 anni nellambito del 5° Pera Music Festival e a solo 12 anni ha partecipato all'Istanbul Jazz Festival dove ha conosciuto Chick Corea, che dopo averlo ascoltato dal vivo ne ammira il talento e dice: “La successione è assicurata”. Più recentemente, ha suonato e collaborato con: Ron Carter, Russell Malone, Eddie Gomez, Donald Vega, Chick Corea, Jimmy Haslip, Will Kennedy, Martin Hummel. Hakan è spesso paragonato a Joey Alexander. Nel 2019 ha partecipato al London Jazz Festival presentando il suo album d'esordio intitolato “On Top Of The Roof”. Ha ricevuto una particolare attenzione con l'intervista di Mike Collins per conto del London Jazz News su JAZZ FM, una tra le radio jazz più importanti al mondo. Tante le partecipazioni a concerti e festival nel suo paese: l'Izmir-European Jazz Festival, l'Istanbul Jazz Festival Promotion Night, l'Ahmet Ertegün Memorial

Night, World Jazz Day, Zorlu PSM Jazz Festival, Ankara Jazz Festival, Istanbul Jazz Festiva, Akbank Jazz Festival.

La rassegna “Chiavari in Jazz” è organizzata dal Comune di Chiavari, assessorato al turismo e alla promozione della città rappresentato da Gianluca Ratto, dal sindaco Federico Messuti e dall'amministrazione comunale, la direzione artistica è affidata a Rosario Moreno. Il concerto di chiusura di Chiavari in Jazz 2023 e in programma venerdì 1° settembre con la cinematica proposta musicale di Cinema Italia di Rosario Giuliani, Luciano Biondini, Enzo Pietropaoli e Michele Rabbia.

I concerti, tutti ad ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 21.