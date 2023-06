Gusti e sapori sulla rotta di Colombo, passeggiata e aperitivo

Sabato 17 giugno alle ore 11 sarà la volta di “Sulla rotta di Colombo, influenze tra arte e cucina” in occasione dell’arrivo a Genova dell’Ocean Race.

Partendo da Casa di Colombo con visita accompagnata e approfondimento della figura di Colombo a cura degli operatori di Solidarietà e Lavoro, sarà l’occasione per scoprire gusti e profumi degli alimenti arrivati nel nostro paese attraverso il grande navigatore storico. La passeggiata proseguirà verso Piazza Lavandaie e Giardini Luzzati per introdurre il Patto di Sussidiarietà, un progetto di rigenerazione urbana del Centro Storico, di cui Solidarietà e Lavoro è parte attiva con il Comune di Genova e 54 associazioni del terzo settore del Sestiere del Molo. Il percorso concluderà con un aperitivo e una dimostrazione di cucina del piatto “Bolon de verde”, delle tradizionali polpette con il platano, presso il Ristorante Tropical, dove la titolare Chef Marta Veloz racconterà la sua storia quale migrante e imprenditrice femminile.

Le passeggiate Migrantour Genova sono esperienze nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale a km 0, un itinerario urbano per riflettere sulle storie umane e le motivazioni che stanno dietro alle migrazioni e per entrare in contatto con diverse culture e tradizioni accompagnati da cittadini di origine straniera.

INFO

Prenotazione entro il giorno precedente alle 12

Casa Colombo cell. 331 2605009

mail: casadicolombo@solidarietaelavoro.it

Costo della passeggiata 20 €