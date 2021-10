Guaguas de Pan: laboratorio per le bamboline ecuadoriane di pasta di pane per Halloween

Ispirandosi a una tradizione diffusa in Ecuador e in altri paesi dell’America Latina, sabato 30 ottobre 2021 SUQ Genova e Pandora in collaborazione con Casa del Migrante Ecuadoriano in Liguria propongono un laboratorio interculturale, nell’ambito della rassegna di eventi "Sguar(d)i" lanciata dal Patto di sussidiarietà Sestiere del Molo.

Durante il laboratorio, in piazza San Donato, bambine e bambini creeranno le coloratissime Guaguas de Pan, bamboline tradizionalmente realizzate in pasta di pane e consumate in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre in molti paesi dell'America Latina.

Guagua o wawa in quechua significa bambino piccolo o bebè; ed è proprio questa la forma che viene data a dei panini caserecci nelle Ande per rafforzare i legami familiari e ricordare gli antenati guardando al futuro.

Nel caso del laboratorio si è optato per la pasta di sale anche per motivi di sicurezza vista la situazione sanitaria

Il laboratorio, indicato in particolare per bambini dai 6 agli 11 anni, sarà condotto da Cristina Bongioanni, Melissa Zhingre, Francesca Ottaviani.

L’appuntamento è per sabato 30 e domenica 31 ottobredalle 15 alle 16.30 in Piazza San Donato, Centro Storico di Genova. Il laboratorio sarà organizzato in due turni da circa 45 minuti ciascuno (dalle 15 alle 15.45.. Dalle 15.45 alle 16.30).

In caso di pioggia il laboratorio sarà ospitato nella sede del Sestiere del Molo che è situata nella stessa piazza.

Saranno adottate tutte le misure per garantire la tutela della salute.

La partecipazione è gratuita, ma è preferibile la prenotazione perché i posti sono limitati: 329 2054579; teatro@suqgenova.it

Photo credits: Fb@Ruth Posliga

