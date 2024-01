Gruppo di lettura AmicidellabibliotecA alla Biblioteca Guerrazzi

Ti piacerebbe far parte di un gruppo di lettura, raccontare l'ultimo libro letto o la storia che ti ha più appassionato? Il gruppo di lettura AmicidellabibliotecA si riunisce ogni quindici giorni per commentare i libri letti scambiare consigli, e proporre le novità editoriali. Per unirsi al gruppo telefonare al n. 010 5578940 Biblioteca Guerrazzi. A febbraio appuntamento martedì 6 e martedì 20.