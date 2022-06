Green Project: torna il party estivo ad Arenzano

Nell'ambito del primo "Balla Balla Festival", in collaborazione con Cenci Zoo Project, ad Arenzano torna il "Green Project", la serata dedicata a tutti coloro che amano ballare sotto le stelle.

Appuntamento sabato 18 giugno a Villa Figoli: a partire dalle ore 18 stand con street food e dj set.

Ci saranno i banchetti del Bri Bar con il pulled, Fashion Café per lo stinco, Folkstudio con le birre e By The Sea con i poke.

E poi via libera alla musica con dj set di electro, techouse e dance fino a notte.

Ingresso 9,20 euro. Bambini fino a 12 anni gratis. Possibilità infinite di uscire e rientrare dopo il primo ingresso.